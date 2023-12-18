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Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ

18 декабря 2023, 19:01
Российский хоккеист Александр Овечкин не смог забить гол во время матча НХЛ между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз».

Это уже 13-я игра подряд, в которой он остается без результативных действий. Таким образом, Овечкин установил свой личный антирекорд по длительности безголевой серии, пишет RT.

Матч проходил на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли. В итоге, после регулярного времени игры, команды сыграли серию послематчевых буллитов, где победный гол забил другой российский нападающий из команды Вашингтон Кэпиталз — Евгений Кузнецов.

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