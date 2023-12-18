Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
Это уже 13-я игра подряд, в которой он остается без результативных действий. Таким образом, Овечкин установил свой личный антирекорд по длительности безголевой серии, пишет RT.
Матч проходил на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли. В итоге, после регулярного времени игры, команды сыграли серию послематчевых буллитов, где победный гол забил другой российский нападающий из команды Вашингтон Кэпиталз — Евгений Кузнецов.