Овечкин обновил личный антирекорд по длительности безголевой серии в НХЛ

Матч проходил на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли. В итоге, после регулярного времени игры, команды сыграли серию послематчевых буллитов, где победный гол забил другой российский нападающий из команды Вашингтон Кэпиталз — Евгений Кузнецов.