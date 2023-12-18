Омский «Авангард» на один год продлил контракт с 36-летним вратарем Проскуряковым

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Омский «Авангард» на один год продлил контракт с 36-летним вратарем Ильей Проскуряковым, сообщили накануне, 17 декабря, на сайте хоккейного клуба.
«Илья является примером профессионального отношения к делу. Он работал, ждал своего шанса и когда вышел на лед, своей надежной игрой добавил уверенности всей команде. Перед паузой в чемпионате Проскуряков вышел на первое место среди вратарей Лиги по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности. Помог ему в этом не только опыт. То, как он общается с партнерами, выкладывается на тренировках, готовится к играм, говорит об огромном желании побеждать», — рассказал генменеджер «ястребов» Антон Курьянов.
Генеральный менеджер добавил, что Проскурякова в клубе видят в дальнейшем в качестве наставника молодых вратарей.
В нынешнем сезоне голкипер защищал ворота команды в 13 матчах, в семи из которых одержал победу в основное время и в одном — по буллитам.
В начале декабря Илья Проскуряков стал лидером сразу в двух категориях КХЛ. У хоккеиста первое место по коэффициенту надежности со значением 1,38, а по проценту отраженных бросков, — 94,8.