Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

«Авангард» продлил контракт на один год с голкипером Ильей Проскуряковым

Омский «Авангард» на один год продлил контракт с 36-летним вратарем Проскуряковым

18 декабря 2023, 02:47
Фото: ХК Авангард

«Авангард» продлил контракт на один год с голкипером Ильей Проскуряковым

В начале декабря Илья Проскуряков стал лидером сразу в двух категориях КХЛ — по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности.

Омский «Авангард» на один год продлил контракт с 36-летним вратарем Ильей Проскуряковым, сообщили накануне, 17 декабря, на сайте хоккейного клуба.

«Илья является примером профессионального отношения к делу. Он работал, ждал своего шанса и когда вышел на лед, своей надежной игрой добавил уверенности всей команде. Перед паузой в чемпионате Проскуряков вышел на первое место среди вратарей Лиги по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности. Помог ему в этом не только опыт. То, как он общается с партнерами, выкладывается на тренировках, готовится к играм, говорит об огромном желании побеждать», — рассказал генменеджер «ястребов» Антон Курьянов.

Генеральный менеджер добавил, что Проскурякова в клубе видят в дальнейшем в качестве наставника молодых вратарей.

В нынешнем сезоне голкипер защищал ворота команды в 13 матчах, в семи из которых одержал победу в основное время и в одном — по буллитам.

В начале декабря Илья Проскуряков стал лидером сразу в двух категориях КХЛ. У хоккеиста первое место по коэффициенту надежности со значением 1,38, а по проценту отраженных бросков, — 94,8.

Илья Проскуряков из омского «Авангарда» вырвался в лидеры среди вратарей КХЛ
Узнать подробнее
#Спорт#Хоккей#КХЛ#Чемпионат#Контракт#Победа#Вратарь#Игра#Евгений Игишев#Илья Проскуряков#Клуб
Подпишитесь
Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
Сегодня, 08:33
В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить
Сегодня, 03:13
Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю
Сегодня, 07:24
«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
Сегодня, 02:22
В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления
Сегодня, 06:43
Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом
Сегодня, 07:56