Нутрициолог Гадельмурзина раскрыла, чем опасно шампанское на Новый год

Приближается время новогодних застолий и праздничных корпоративов, и многие задаются вопросом: пить или не пить алкоголь. Шампанское тесно связано с Новым годом. Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько безопасно потреблять алкоголь во время праздника и есть ли замены шампанскому для тех, кто хочет сохранить свое здоровье.