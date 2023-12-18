Нутрициолог Гадельмурзина раскрыла, чем опасно шампанское на Новый год

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Приближается время новогодних застолий и праздничных корпоративов, и многие задаются вопросом: пить или не пить алкоголь. Шампанское тесно связано с Новым годом. Врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько безопасно потреблять алкоголь во время праздника и есть ли замены шампанскому для тех, кто хочет сохранить свое здоровье.
Врач сообщает, что не существует безопасной дозы алкоголя. Любое количество спиртного уменьшает объем мозга, это факт, подтвержденный множеством исследований. Также не существует «полезного» шампанского или «полезного» алкоголя. Всякое спиртное очень калорийно, а шампанское особенно — 100 граммов напитка содержит около 90 килокалорий.
Для тех, кому приходится употреблять алкоголь, врач рекомендует выбрать обычное шампанское, но с меньшим количеством калорий. Брют является наименее калорийным видом шампанского, содержащим примерно 60 килокалорий на 100 граммов. Также не следует употреблять алкоголь в избытке. Рекомендуется ограничиться двумя бокалами, чтобы не навредить своему здоровью.
Если вы находитесь на мероприятии, можно разбавить шампанское водой наполовину. В домашних условиях можно приготовить альтернативный напиток. Вместо шампанского можно использовать литр сильногазированной минеральной воды, сок одного лайма и пучок мяты, которые нужно смешать. Это позволит сохранить праздничную атмосферу, но без потребления алкоголя.