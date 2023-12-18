Не тому доверились. Омичку, укравшую деньги у выпускников детдомов, отправили в СИЗО

В региональном СУ СК РФ сообщили о том, что обвиняемую в мошенничестве 56-летнюю женщину отправили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту кражи денег у бывшего воспитанника детского дома на Кордной (ч. 4 ст. 159 УК РФ).