Не тому доверились. Омичку, укравшую деньги у выпускников детдомов, отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В региональном СУ СК РФ сообщили о том, что обвиняемую в мошенничестве 56-летнюю женщину отправили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту кражи денег у бывшего воспитанника детского дома на Кордной (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, она злоупотребила доверием и похитила денежные средства не только у одного потерпевшего, а у бывшего воспитанника другого «Дома детства Радуга».
Она причинила ущерб в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе Следственного Комитета. Ее задержали по ходатайству следствия отправили под стражу. Расследование продолжается, уточнили в СУ СК РФ по Омской области.