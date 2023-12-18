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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

иллюстрация

Не тому доверились. Омичку, укравшую деньги у выпускников детдомов, отправили в СИЗО

18 декабря 2023, 11:27
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске отправили в СИЗО женщину, укравшую деньги у выпускников детдомов

Как рассказали следователи, расследование по этому делу продолжается.

В региональном СУ СК РФ сообщили о том, что обвиняемую в мошенничестве 56-летнюю женщину отправили под стражу. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту кражи денег у бывшего воспитанника детского дома на Кордной (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, она злоупотребила доверием и похитила денежные средства не только у одного потерпевшего, а у бывшего воспитанника другого «Дома детства Радуга».

Она причинила ущерб в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе Следственного Комитета. Ее задержали по ходатайству следствия отправили под стражу. Расследование продолжается, уточнили в СУ СК РФ по Омской области.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Детский дом#Кража денег#СУ СКР Омской области#Заключение под стражу#Алина Ясинская
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