Модернизация первичного звена здравоохранения на Сахалине в 2023 году: ФАПы и ремонт

Помимо этого, реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году затронула детскую поликлинику Южно-Сахалинска, где наблюдаются более 46 тысяч маленьких пациентов. С февраля по июнь подрядная организация отремонтировала лестничные пролеты в помещении — на эти работы выделили более 4 млн рублей. А в конце ноября в учреждении открыли новую входную группу, чтобы разделить потоки здоровых и больных посетителей. Теперь маршрутизация пациентов отделения реабилитации организована в соответствии с профилем заболевания. Ранее аналогичным образом отделили поток посетителей с ОРВИ и другими болезнями высокой заразности.