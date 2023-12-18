Мишустин вместе с коллегами из СНГ побывал на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
На свердловской экспозиции развитие региона представлено через призму промышленности: от Демидовских заводов до новых предприятий и перспективных научно-технических проектов. Стенд Челябинской области рассказывает о промышленном потенциале региона, успехах в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре и других проектах, которые воплотят в жизнь в недалеком будущем, передает tass.ru.
На стенде Санкт-Петербурга использована концепция «Петербургского кинотеатра», который рассказывает об особом характере города, его главных исторических событиях, инновационном и научном потенциале.
На экспозиции Ленобласти рассказывается о достижениях в промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны знаковые объекты — Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений.
Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Она демонстрирует важнейшие достижения страны в различных отраслях экономики.