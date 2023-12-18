Мишустин вместе с коллегами из СНГ побывал на выставке «Россия»

На свердловской экспозиции развитие региона представлено через призму промышленности: от Демидовских заводов до новых предприятий и перспективных научно-технических проектов. Стенд Челябинской области рассказывает о промышленном потенциале региона, успехах в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре и других проектах, которые воплотят в жизнь в недалеком будущем, передает tass.ru.