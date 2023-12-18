Медик-профессор рекомендует взрослым спать днём, если они мало спят ночью

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Профессор медицинских наук Рина Заславская рассказала Pravda.Ru о том, что взрослым, которые мало спят ночью, полезно спать днем. Она объяснила, что у каждого человека есть свои биологические часы, и необходимость дневного сна зависит от этого.
Существуют люди, которых можно условно разделить на «жаворонков», «сов» и «голубей». Жаворонки — это те, кто встает рано утром, совы — те, кто ложится спать поздно вечером, а голуби — это люди, которые имеют промежуточный режим. Люди-голуби просыпаются утром и ложатся спать вечером в среднем время. Доктор сказала, что необходимость дневного сна зависит от этой принадлежности.
Особенно много проблем со сном у пожилых людей. Они либо мало спят, либо страдают бессонницей. Часто они засыпают на несколько минут перед телевизором и после этого начинают работать, будто ничего не произошло. Молодым людям тоже бывает очень нужен дневной сон, особенно если они плохо спали ночью. Нормальному человеку требуется спать 7-8 часов, но если есть недосып, то полчасика или даже час днем поспать будет хорошо.
Профессор Заславская говорит, что необходимо поддерживать внутренние биологические часы организма. Все функции нашего тела, такие как обмен веществ, кровообращение, дыхание, пищеварение и мочеотделение, работают в ритме. Мозг также должен иметь возможность отдохнуть. Поэтому чередование бодрствования и сна, дня и ночи, является закономерностью, которая сложилась на протяжении веков.
Специалисты не выявили негативных последствий от дневного сна для взрослых, даже если он происходит ежедневно.