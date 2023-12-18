Медик-профессор рекомендует взрослым спать днём, если они мало спят ночью

Особенно много проблем со сном у пожилых людей. Они либо мало спят, либо страдают бессонницей. Часто они засыпают на несколько минут перед телевизором и после этого начинают работать, будто ничего не произошло. Молодым людям тоже бывает очень нужен дневной сон, особенно если они плохо спали ночью. Нормальному человеку требуется спать 7-8 часов, но если есть недосып, то полчасика или даже час днем поспать будет хорошо.