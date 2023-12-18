Лидер группы «СерьГа» посвятил песню погибшему в Марьинке бойцу Рудакову

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
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Updated Сегодня, 18:44
Галанин отметил, что подобные люди, как Роман, являются редкостью. Молодой парень, всего 20 лет, оказался настоящим героем, пишет RT.
В ходе операции по очистке Марьинки на территории ДНР было обнаружено последнее послание Романа, в котором он просил заботиться о своей матери, сестре и брате.
Поблизости находились еще девять тел, что указывает на то, что российская штурмовая группа попала в засаду и была окружена.