Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
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Updated Сегодня, 11:36
Олаф Шольц, канцлер Германии, заболел коронавирусом. Он сам описал это событие в своих социальных сетях в понедельник, 18 декабря, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После теста результаты которого оказались положительными, было обнаружено присутствие вируса у политика. Шольц отметил, что надеется на легкое протекание болезни, так как у него являются только незначительные симптомы.
Представитель правительства ФРГ, Штеффен Хебештрайт, заявил, что из-за заболевания Шольца его участие во встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо не может быть гарантировано. На парламентских выборах в конце сентября Фицо и его оппозиционная партия «Курс — Словацкая социал-демократия» получили большую поддержку избирателей.
Последний раз Шольц появился публично 14 декабря на саммите Европейского союза в Брюсселе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости в дополнительных ограничениях из-за коронавируса.