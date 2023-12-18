Калачинскому району Омской области выделят 632,7 млн рублей на комплексное развитие

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В правительстве Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко распределили субсидии в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».
В течение следующих двух лет Калачинский район получит на комплексное развитие 623,7 млн рублей: 324,1 млн рублей в 2024 году и 308,6 млн рублей в 2025 год.
Средства поступят Калачинскому городскому поселению и Куликовскому сельскому поселению из областного бюджета. Это позволит обеспечить выполнение рекомендаций Минсельхоза России в части сокращения сроков проведения конкурентных закупок и заключения муниципальных контрактов не позднее января 2024 года.
В правительстве рассказали, что в Калачинске планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, котельной, установить оборудование для точки доступа к Wi-Fi на центральной площади. Также в районе собираются капитально отремонтировать Дом культуры в селе Куликово и сельский клуб селе Тургеневка.