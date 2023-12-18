Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Калачинскому району Омской области выделят 632,7 млн рублей на комплексное развитие

Калачинскому району Омской области выделят 632,7 млн рублей на комплексное развитие

18 декабря 2023, 05:07
Фото: Правительство Омской области
Решение о распределении субсидий приняли в региональном правительстве под руководством губернатора Виталия Хоценко.

В правительстве Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко распределили субсидии в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

В течение следующих двух лет Калачинский район получит на комплексное развитие 623,7 млн рублей: 324,1 млн рублей в 2024 году и 308,6 млн рублей в 2025 год.

Средства поступят Калачинскому городскому поселению и Куликовскому сельскому поселению из областного бюджета. Это позволит обеспечить выполнение рекомендаций Минсельхоза России в части сокращения сроков проведения конкурентных закупок и заключения муниципальных контрактов не позднее января 2024 года.

В правительстве рассказали, что в Калачинске планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, котельной, установить оборудование для точки доступа к Wi-Fi на центральной площади. Также в районе собираются капитально отремонтировать Дом культуры в селе Куликово и сельский клуб селе Тургеневка.

#Общество#Омск#Субсидии#Федеральный бюджет#Дом культуры#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
Подпишитесь
Неудачный опыт. Дом на 6-й Станционной для омских переселенцев достроят за 7 месяцев
Сегодня, 08:33
В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить
Сегодня, 03:13
Метель и +2 градуса тепла. Омичам представили прогноз погоды на новую неделю
Сегодня, 07:24
«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
Сегодня, 02:22
В Омской области назначили замначальника государственно-правового управления
Сегодня, 06:43
Не все идет по плану. Дачу Егора Летова отказались признать культурным объектом
Сегодня, 07:56