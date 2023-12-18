Калачинскому району Омской области выделят 632,7 млн рублей на комплексное развитие

В правительстве рассказали, что в Калачинске планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной, котельной, установить оборудование для точки доступа к Wi-Fi на центральной площади. Также в районе собираются капитально отремонтировать Дом культуры в селе Куликово и сельский клуб селе Тургеневка.