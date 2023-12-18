Как часто можно есть соевые продукты

Белок является основой питания, но часто мы испытываем дефицит белка в своей ежедневной диете, преобладая углеводами. Нам проще перекусить сладким или мучным, чтобы утолить голод, чем получить полноценное белковое питание. Более того, мы часто потребляем слишком много животных и молочных продуктов, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, подчеркнул эксперт.