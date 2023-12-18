Как часто можно есть соевые продукты

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Однако главное и самое важное свойство сои — ее высокое содержание растительного белка, которое может составлять до 50% от общего состава соевого продукта.
Именно поэтому соя активно используется при производстве современных инновационных продуктов, таких как растительное мясо и растительное молоко, вместе с другими видами бобовых. Преимущество потребления растительного объяснил диетолог-консультант Алексей Кабанов в интервью Pravda.ru.
Белок является основой питания, но часто мы испытываем дефицит белка в своей ежедневной диете, преобладая углеводами. Нам проще перекусить сладким или мучным, чтобы утолить голод, чем получить полноценное белковое питание. Более того, мы часто потребляем слишком много животных и молочных продуктов, что может привести к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, подчеркнул эксперт.
Однако очень важно потреблять достаточное количество белка для правильной работы организма. В этом случае на помощь приходят растительные белки, которые являются отличной альтернативой и позволяют разнообразить свою диету, смешивая продукты животного и растительного происхождения.
Отличной альтернативой уже стали растительное мясо и растительное молоко, рассказал Кабанов. Эти продукты не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови и богаты ненасыщенными жирами, которых так не хватает в нашей ежедневной диете.
«Не стоит употреблять соевые продукты избыточно, так же как и другие продукты. Достаточно потреблять их 2-3 раза в неделю. Кроме того, у детей, беременных женщин и людей с нарушениями щитовидной железы есть ограничения в потреблении сои.
Важно обратить внимание на реакцию своего организма при введении новых продуктов в рацион. У каждого из нас индивидуальная переносимость многих продуктов питания», — предупреждает диетолог.