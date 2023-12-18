Фридманы назначили нового управляющего в своем ресторане «Метаморфозы»

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В обществе с ограниченной ответственностью «Метаморфозы», прописанном в Омске на улице Щербанева, сменилось руководство. Должность управляющего-индивидуального предпринимателя заняла Диана Москвина, сменившая в этом качестве Александра Афонина.
Уставный капитал фирмы принадлежит напополам двум Фридманам — Илье Геннадьевичу и Марку Ильичу. Специализация «Метаморфоз» — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», и как раз по адресу их прописки работает ресторан с тем же названием.
Отметим, что экс-управляющий «Метаморфоз» Александр Афонин руководит еще тремя фирмами Фридманов — «Омскгражданпроект», «Красный квадрат» и «Евразия Лидер».