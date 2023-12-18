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В одной из фирм Фридманов сменилось руководство

Фридманы назначили нового управляющего в своем ресторане «Метаморфозы»

18 декабря 2023, 06:13
Фото: yandex. maps

В одной из фирм Фридманов сменилось руководство

Александра Афонина сменила Диана Москвина.

В обществе с ограниченной ответственностью «Метаморфозы», прописанном в Омске на улице Щербанева, сменилось руководство. Должность управляющего-индивидуального предпринимателя заняла Диана Москвина, сменившая в этом качестве Александра Афонина.

Уставный капитал фирмы принадлежит напополам двум Фридманам — Илье Геннадьевичу и Марку Ильичу. Специализация «Метаморфоз» — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», и как раз по адресу их прописки работает ресторан с тем же названием.

Отметим, что экс-управляющий «Метаморфоз» Александр Афонин руководит еще тремя фирмами Фридманов — «Омскгражданпроект», «Красный квадрат» и «Евразия Лидер».

 

 
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#Бизнес#Новости#Марк Фридман#Илья Фридман#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Метаморфозы
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