Фридманы назначили нового управляющего в своем ресторане «Метаморфозы»

Уставный капитал фирмы принадлежит напополам двум Фридманам — Илье Геннадьевичу и Марку Ильичу. Специализация «Метаморфоз» — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания», и как раз по адресу их прописки работает ресторан с тем же названием.