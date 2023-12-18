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Эксперты дали прогноз на внедрение ИИ в сфере информационной безопасности

18 декабря 2023, 07:22
В 2023 году искусственный интеллект стал непременным атрибутом в нашей повседневной жизни, что привело к волне инновационных стартапов.

Этот технологический прорыв ожидает широкое применение в области информационной безопасности уже в следующем году, пишет ФедералПресс.

Генеративный искусственный интеллект (ГИИ) заставил мир удивиться своими возможностями в 2023 году. За год до этого никто не представлял, что благодаря ИИ мы можем создавать изображения, писать и озвучивать тексты, а также производить видеомонтаж с невероятной легкостью. Расцвет ИИ провоцировал всплеск новых стартапов в различных областях. Информационная безопасность оказалась в числе областей, которые не остались в стороне: технологии ГИИ стали бесценными инструментами не только для хакеров, но и для защитников. Искусственный интеллект помогает компаниям повышать эффективность обнаружения угроз и оперативно на них реагировать. На платформе GitHub появилось множество инновационных инструментов, базирующихся на генеративных моделях ИИ, применяемых в различных сферах информационной безопасности.

Руководитель отдела перспективных технологий в Positive Technologies, Александра Мурзина, подчеркивает, что в текущем году наблюдается стремительное внедрение искусственного интеллекта в роль ассистента, что перевернуло традиционные подходы к продуктам информационной безопасности. Этот технологический скачок несомненно изменит ландшафт обеспечения безопасности в ближайшем будущем.

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