Эксперты дали прогноз на внедрение ИИ в сфере информационной безопасности

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Этот технологический прорыв ожидает широкое применение в области информационной безопасности уже в следующем году, пишет ФедералПресс.
Генеративный искусственный интеллект (ГИИ) заставил мир удивиться своими возможностями в 2023 году. За год до этого никто не представлял, что благодаря ИИ мы можем создавать изображения, писать и озвучивать тексты, а также производить видеомонтаж с невероятной легкостью. Расцвет ИИ провоцировал всплеск новых стартапов в различных областях. Информационная безопасность оказалась в числе областей, которые не остались в стороне: технологии ГИИ стали бесценными инструментами не только для хакеров, но и для защитников. Искусственный интеллект помогает компаниям повышать эффективность обнаружения угроз и оперативно на них реагировать. На платформе GitHub появилось множество инновационных инструментов, базирующихся на генеративных моделях ИИ, применяемых в различных сферах информационной безопасности.
Руководитель отдела перспективных технологий в Positive Technologies, Александра Мурзина, подчеркивает, что в текущем году наблюдается стремительное внедрение искусственного интеллекта в роль ассистента, что перевернуло традиционные подходы к продуктам информационной безопасности. Этот технологический скачок несомненно изменит ландшафт обеспечения безопасности в ближайшем будущем.