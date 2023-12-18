Дистанционное урегулирование ОСАГО от ВСК признано лучшим страховым сервисом года

«ВСК — один из лидеров по цифровой трансформации страховой отрасли на протяжении многих лет. Технологическое развитие помогает нам достигать стратегической цели по созданию лучших клиентских решений. ВСК стала первой страховой компанией, запустившей совместно с Минцифры РФ сервис дистанционного урегулирования по ОСАГО. А сегодня мы первые и единственные на рынке дали возможность своим клиентам оформить ДТП в „режиме одного окна“. Преимущество нововведения — существенная экономия времени. Зарегистрировать заявление о страховом событии можно сразу с места аварии. По нашим оценкам, доля онлайн-урегулирования в ОСАГО может достигнуть 50% уже в следующем году», — заявила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.