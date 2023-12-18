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Президент Путин посмотрел стенд Омской области на выставке «Россия» в Москве

Чарующая «Ангара». Путин посмотрел стенд Омской области на выставке «Россия» в Москве

18 декабря 2023, 10:35
Фото: телеграм-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

Президент Путин посмотрел стенд Омской области на выставке «Россия» в Москве

Глава омского минспорта встретил президента на площадке региона.

Президент России Владимир Путин оценил стенд Омской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник представил главе государства представленные на локации экспонаты.

Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко у себя в телеграм-канале. Центральным объектом экспозиции стал макет ракеты-носителя «Ангара». Стенд Омской области оказался очень ярким и продолжает притягивать внимание посетителей.

Напомним, что выставка открылась в День народного единства. Ее гости могут увидеть национальное многообразие страны и ее достижения с 2000-го года. Форум будет открыт по 12 апреля 2024 года.

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#Общество#Культура#Омская область#Развлечения#Новости#Алина Ясинская
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