Чарующая «Ангара». Путин посмотрел стенд Омской области на выставке «Россия» в Москве

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Президент России Владимир Путин оценил стенд Омской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник представил главе государства представленные на локации экспонаты.
Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко у себя в телеграм-канале. Центральным объектом экспозиции стал макет ракеты-носителя «Ангара». Стенд Омской области оказался очень ярким и продолжает притягивать внимание посетителей.
Напомним, что выставка открылась в День народного единства. Ее гости могут увидеть национальное многообразие страны и ее достижения с 2000-го года. Форум будет открыт по 12 апреля 2024 года.