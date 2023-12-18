Будущее на дорогах: грядущие изменения в ПДД затронут каждого водителя

Одним из наиболее значимых нововведений является введение штрафов за мойку автомобиля во дворе жилого комплекса. Теперь водителям придется быть более бдительными, так как нарушители будут подвергаться штрафам еще до того, как они выедут с придомовой территории. Размер штрафа для данного нарушения составит от 1000 до 2000 рублей. Это изменение направлено на улучшение соблюдения общего порядка в жилых комплексах и снижение давления на общественные мойки.