Ремонтные работы. Омичи из Амура столкнутся с отключением воды

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Как сообщили в пресс-службе «ОмскВодоканал», 21 декабря пройдут ремонтные работы на водопроводе по улице Барнаульская 45. Отключение продлится с 11:00 до 23:00 часов и затронет даже частный сектор: прекратится работа водоразборных колонок. Кроме того, отключат и пожарные гидранты (большая часть из них — объектовые).
Список адресов — ниже:
Отключение ожидает и частный сектор: дома и водоразборные колонки по Славянской, 2-й Челюскинцев (в промежутке от Ершова до Славянской) и по ул. 1-3 Разъездной тоже прекратят работу до 11 вечера.