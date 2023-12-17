Ремонтные работы. Омичи из Амура столкнутся с отключением воды

Как сообщили в пресс-службе «ОмскВодоканал», 21 декабря пройдут ремонтные работы на водопроводе по улице Барнаульская 45. Отключение продлится с 11:00 до 23:00 часов и затронет даже частный сектор: прекратится работа водоразборных колонок. Кроме того, отключат и пожарные гидранты (большая часть из них — объектовые).