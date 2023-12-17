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Жители Амурского поселка в Омске останутся без воды

Ремонтные работы. Омичи из Амура столкнутся с отключением воды

17 декабря 2023, 07:26
Фото: 1MI

Жители Амурского поселка в Омске останутся без воды

Больше 20 адресов останутся без воды. Причина кроется в ремонтных работах для надежности дальнейшего водоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе «ОмскВодоканал», 21 декабря пройдут ремонтные работы на водопроводе по улице Барнаульская 45. Отключение продлится с 11:00 до 23:00 часов и затронет даже частный сектор: прекратится работа водоразборных колонок. Кроме того, отключат и пожарные гидранты (большая часть из них — объектовые).

Список адресов — ниже:

Отключение ожидает и частный сектор: дома и водоразборные колонки по Славянской, 2-й Челюскинцев (в промежутке от Ершова до Славянской) и по ул. 1-3 Разъездной тоже прекратят работу до 11 вечера.

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#Омск#Отключение воды#Новости#Водопровод#Ремонтные работы#Илья Скобин
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