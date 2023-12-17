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Губернатора Омской области включили в Генеральный совет «Единой России»

Не было никогда. Хоценко, Бережной и Артемов вошли в Советы «Единой России»

17 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI

Губернатора Омской области включили в Генеральный совет «Единой России»

На XXI Съезде «Единой России» Виталий Хоценко рассказал о назначении омичей в Генеральный и Высший советы партии.

Губернатор поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие — включение в Генеральный совет «Единой России». Кроме того, в речи на Съезде, Губернатор поделился интересным наблюдением — такого количества представителей обоих палат партии еще не было.

В частности, в состав Высшего совета вошел Вадим Бережной, а свое членство в Генеральном совете сохранил председатель Заксобрания Омской области — Александр Артемов.

«Скажу, что такого количества представителей Омской области в Генеральном и Высшем совете „Единой России“ одновременно не было никогда!» — поделился в своем Telegram-канале Губернатор.
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#Политика#Омск#Губернатор#Единая Россия#Новости#Омичи#Виталий Хоценко#Илья Скобин
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