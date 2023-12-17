Не было никогда. Хоценко, Бережной и Артемов вошли в Советы «Единой России»

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Губернатор поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие — включение в Генеральный совет «Единой России». Кроме того, в речи на Съезде, Губернатор поделился интересным наблюдением — такого количества представителей обоих палат партии еще не было.
В частности, в состав Высшего совета вошел Вадим Бережной, а свое членство в Генеральном совете сохранил председатель Заксобрания Омской области — Александр Артемов.
«Скажу, что такого количества представителей Омской области в Генеральном и Высшем совете „Единой России“ одновременно не было никогда!» — поделился в своем Telegram-канале Губернатор.