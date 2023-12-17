Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Министерство экономики Омской области решили переименовать

К единому стандарту. Минэкономики Омской области сменит наименование

17 декабря 2023, 06:34
Фото: 1MI

Министерство экономики Омской области решили переименовать

Уже в марте ведомство будет называться Министерство экономического развития. Цель преобразований — соответствие с федеральным органом.

Соответствующий проект указа разместили на официальном сайте Министерства экономики Омской области. Сейчас он находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы — срок приема ее результатов продлится до 19 декабря. Дата вступления указа в силу, исходя из текста проекта — 1 марта.

Как отмечается в пояснительной записке документа, принятие указа ни на что, кроме названия ведомства, не повлияет:

«Принятие Указа Губернатора Омской области „О Министерстве экономического развития Омской области“ не повлечет дополнительных расходов областного бюджета, не окажет влияния на достижение целей государственных программ Омской области и на конкуренцию, не повлечет увеличения численности государственных гражданских служащих Омской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области» — следует из текста.

Напомним, что Министерство экономики Омской области было образовано 23 января 2004 года слиянием Экономического комитета Омской области, Главного управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области и Лицензионной палаты Омской области. Возглавляет ведомство Анна Негодуйко.

Министерство экономики и УФАС проверят, почему в Омске взлетели цены на продукты
Узнать подробнее
#Новости#Илья Скобин
Подпишитесь
Ремонтные работы. Омичи из Амура столкнутся с отключением воды
Сегодня, 07:26
«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах
Вчера, 03:23
Покиньте помещение. Из-за пожара на 4 этаже эвакуировали целый подъезд в Омске
Сегодня, 05:05
Выше нуля. Мощное потепление уже совсем рядом с Омском
Сегодня, 05:46
Омск выбирает. Губернатор поддержал команду Путина
Сегодня, 03:40