К единому стандарту. Минэкономики Омской области сменит наименование

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:46
Соответствующий проект указа разместили на официальном сайте Министерства экономики Омской области. Сейчас он находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы — срок приема ее результатов продлится до 19 декабря. Дата вступления указа в силу, исходя из текста проекта — 1 марта.
Как отмечается в пояснительной записке документа, принятие указа ни на что, кроме названия ведомства, не повлияет:
«Принятие Указа Губернатора Омской области „О Министерстве экономического развития Омской области“ не повлечет дополнительных расходов областного бюджета, не окажет влияния на достижение целей государственных программ Омской области и на конкуренцию, не повлечет увеличения численности государственных гражданских служащих Омской области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области» — следует из текста.
Напомним, что Министерство экономики Омской области было образовано 23 января 2004 года слиянием Экономического комитета Омской области, Главного управления внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области и Лицензионной палаты Омской области. Возглавляет ведомство Анна Негодуйко.