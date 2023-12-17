К единому стандарту. Минэкономики Омской области сменит наименование

Соответствующий проект указа разместили на официальном сайте Министерства экономики Омской области. Сейчас он находится на этапе проведения независимой антикоррупционной экспертизы — срок приема ее результатов продлится до 19 декабря. Дата вступления указа в силу, исходя из текста проекта — 1 марта.