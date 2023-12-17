13 тысяч «квадратов» льда. Омичей позвали прокатиться на самом большом катке

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Каток на базе одноименного спорткомплекса является самым большим в регионе: 150 метров в длину и 85 в ширину — а это почти 13 тысяч кв.м льда, которые теперь могут посетить все желающие.
Каток открыт для омичей с 18:00 до 22:00 по будням (за исключением понедельника), а в выходные выйти на лед можно с 15:00, но — только до 6 часов вечера. Уже в семь можно будет продолжить катание, но на свежем, только что залитом льду — этот час необходим для обновления покрытия.
Вместе с тем, 16 декабря состоялось торжественное открытие катка: диджей, русское народное фаер-шоу стали изюминкой вечера и праздника льда для омичей.