13 тысяч «квадратов» льда. Омичей позвали прокатиться на самом большом катке

Каток открыт для омичей с 18:00 до 22:00 по будням (за исключением понедельника), а в выходные выйти на лед можно с 15:00, но — только до 6 часов вечера. Уже в семь можно будет продолжить катание, но на свежем, только что залитом льду — этот час необходим для обновления покрытия.