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Омский каток «Красная звезда» открылся для любителей зимних катаний

13 тысяч «квадратов» льда. Омичей позвали прокатиться на самом большом катке

17 декабря 2023, 09:20
Фото: 1MI

Омский каток «Красная звезда» открылся для любителей зимних катаний

Каток на территории СК «Красная звезда» открыт для всех желающих. Ледовый сезон стартовал вечером 16 декабря.

Каток на базе одноименного спорткомплекса является самым большим в регионе: 150 метров в длину и 85 в ширину — а это почти 13 тысяч кв.м льда, которые теперь могут посетить все желающие.

Каток открыт для омичей с 18:00 до 22:00 по будням (за исключением понедельника), а в выходные выйти на лед можно с 15:00, но — только до 6 часов вечера. Уже в семь можно будет продолжить катание, но на свежем, только что залитом льду — этот час необходим для обновления покрытия.

Вместе с тем, 16 декабря состоялось торжественное открытие катка: диджей, русское народное фаер-шоу стали изюминкой вечера и праздника льда для омичей.

Фото: Спортивная школа "Красная звезда"
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#Общество#Омск#Каток#Новости#Спорткомплекс#Илья Скобин
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