«Жаль расставаться с такой красотой». В Омске продают золотистую раритетную «Волгу»

ГАЗ-21 «Волга» — советский автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. ГАЗ-21 известен как автомобиль советских таксистов. С самого начала серийного выпуска новая модель стала поступать в таксопарки по всей стране.