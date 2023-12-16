«Жаль расставаться с такой красотой». В Омске продают золотистую раритетную «Волгу»

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
В Омске выставили на продажу раритетную «Волгу» золотистого цвета. Автомобиль «ГАЗ-21» был выпущен в 1964 году, машина отъездила 70 тысяч километров. Цена «Волги» — 2,5 млн рублей.
«Легендарнoe советскoe качествo на долгие-долгие годы! Все послe капитального ремонта, который длился несколькo лет. Капитальный ремонт двигателя, заменa карбюратора, шин, руля, сидений. В салоне на полу шумоизоляция. Днище покрыто битумной антикоррозийной мастикой. Передние колеса с подкрылками, задние — с брызговиками. Автомобиль всегда бережно хранился в гараже! В одной семье более 30 лет. Очень жаль расставаться с такой красотой, но вынуждена продавать в связи с переездом!» — говорится в объявлении.
ГАЗ-21 «Волга» — советский автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. ГАЗ-21 известен как автомобиль советских таксистов. С самого начала серийного выпуска новая модель стала поступать в таксопарки по всей стране.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают 63-летний «Запорожец» с золотым напылением.