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«Жаль расставаться с такой красотой». В Омске продают золотистую раритетную «Волгу»

16 декабря 2023, 05:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 2,5 млн выставили на продажу золотистую раритетную «Волгу»

В машине сделан капремонт двигателя, восстановлен салон и детали кузова.

В Омске выставили на продажу раритетную «Волгу» золотистого цвета. Автомобиль «ГАЗ-21» был выпущен в 1964 году, машина отъездила 70 тысяч километров. Цена «Волги» — 2,5 млн рублей.

«Легендарнoe советскoe качествo на долгие-долгие годы! Все послe капитального ремонта, который длился несколькo лет. Капитальный ремонт двигателя, заменa карбюратора, шин, руля, сидений. В салоне на полу шумоизоляция. Днище покрыто битумной антикоррозийной мастикой. Передние колеса с подкрылками, задние — с брызговиками. Автомобиль всегда бережно хранился в гараже! В одной семье более 30 лет. Очень жаль расставаться с такой красотой, но вынуждена продавать в связи с переездом!» — говорится в объявлении.
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ГАЗ-21 «Волга» — советский автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. ГАЗ-21 известен как автомобиль советских таксистов. С самого начала серийного выпуска новая модель стала поступать в таксопарки по всей стране.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске продают 63-летний «Запорожец» с золотым напылением.

Легенда автопрома с золотым напылением. В Омске продают «Запорожец» 1960 года выпуска
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#Авто#Омск#Автомобиль#Капремонт#Продажа#Объявление#Волга#Машина#Цена#Евгений Игишев#Раритет
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