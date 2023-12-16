Воняет газом и жженой резиной. Омичи пожаловались на качество воздуха в городе

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Сегодня, 16 декабря, омичи пожаловались на химические запахи в городе. В редакцию нашего издания поступили несколько сообщений.
«В Нефтяниках воняет жженой резиной», — рассказала омичка Ольга.
«На Левом берегу запах газа», — сообщила Юлия.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что погода в регионе способствует рассеванию вредных примесей в воздухе. В ведомстве привели данные на 12 часов дня.
Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц в омском воздухе составляет 16,9 мкг/м³, что в 3,4 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.
Пожаловаться на химический запах и загрязненный воздух жители региона могут в круглосуточный Центр экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.