Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Иллюстрация

Воняет газом и жженой резиной. Омичи пожаловались на качество воздуха в городе

16 декабря 2023, 07:21
Фото: Город55
Иллюстрация

Жители Омска сообщили о запахе жженой резины и газа на городских улицах

В настоящее время концентрация твердых микрочастиц в омском воздухе в 3,4 раза превышает рекомендуемые показатели ВОЗ.

Сегодня, 16 декабря, омичи пожаловались на химические запахи в городе. В редакцию нашего издания поступили несколько сообщений.

«В Нефтяниках воняет жженой резиной», — рассказала омичка Ольга.
«На Левом берегу запах газа», — сообщила Юлия.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что погода в регионе способствует рассеванию вредных примесей в воздухе. В ведомстве привели данные на 12 часов дня.

Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц в омском воздухе составляет 16,9 мкг/м³, что в 3,4 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: IQAir

Пожаловаться на химический запах и загрязненный воздух жители региона могут в круглосуточный Центр экологического мониторинга: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21.

Первая степень опасности. В Омске объявили режим «черного неба»
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Загрязнение воздуха#Газ#Евгений Игишев#Химический запах#Качество воздуха
Подпишитесь
Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
Сегодня, 06:41
Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров
Сегодня, 03:51
«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах
Сегодня, 03:23
Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом
Сегодня, 04:44
«Жаль расставаться с такой красотой». В Омске продают золотистую раритетную «Волгу»
Сегодня, 05:44