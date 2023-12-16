В Омске задержали мошенницу, продававшую пенсионерам поддельный мед

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Омские полицейские задержали 27-летнюю жительницу Ростовской области, подозреваемую в мошенничестве, она продавала пенсионерам поддельный мед.
Как сообщили в пресс-службе полиции, женщина приехала в Омск и сняла квартиру в Кировском округе, где и изготавливала субстанцию, похожу на мед. Ростовчанка приходила к пенсионерам домой, представлялась соседкой и втиралась в доверие, а после предлагала купить продукцию.
На квартире задержанной нашли банки и крышки, изъяли сахар, лимонную кислоту, эссенцию со вкусом меда. Женщина успела заработать на доверчивых людях больше 70 тысяч рублей.
На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия женщину отправили СИЗО.