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В Омске задержали мошенницу, продававшую пенсионерам поддельный мед

16 декабря 2023, 06:20
Фото: Город55
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Женщина успела заработать на доверчивых людях больше 70 тысяч рублей.

Омские полицейские задержали 27-летнюю жительницу Ростовской области, подозреваемую в мошенничестве, она продавала пенсионерам поддельный мед.

Как сообщили в пресс-службе полиции, женщина приехала в Омск и сняла квартиру в Кировском округе, где и изготавливала субстанцию, похожу на мед. Ростовчанка приходила к пенсионерам домой, представлялась соседкой и втиралась в доверие, а после предлагала купить продукцию.

На квартире задержанной нашли банки и крышки, изъяли сахар, лимонную кислоту, эссенцию со вкусом меда. Женщина успела заработать на доверчивых людях больше 70 тысяч рублей.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия женщину отправили СИЗО.

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#Происшествия#Полиция#Омск#Пенсионеры#Мошенничество#Евгений Игишев#Ростовская область
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