В Омске задержали мошенницу, продававшую пенсионерам поддельный мед

Как сообщили в пресс-службе полиции, женщина приехала в Омск и сняла квартиру в Кировском округе, где и изготавливала субстанцию, похожу на мед. Ростовчанка приходила к пенсионерам домой, представлялась соседкой и втиралась в доверие, а после предлагала купить продукцию.