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Сильный ветер и гололед. Какая погода ждет омичей на выходных

16 декабря 2023, 03:00
Фото: Город55
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Омские синоптики рассказали о погоде на выходных

В начале следующей недели ожидается снегопад.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде, которая ждет омичей на выходных, 16 и 17 декабря. По данным синоптиков существенных осадков не ожидается. Будет ветрено — до 15-17 м/с.

В субботу днем воздух прогреется до -13°. В воскресенье в Омске ночью -25…-27°, днем -15…-17°.На дорогах местами гололедица.

В начале следующий недели ожидаются осадки, сохранится сильный порывистый ветер. Температура ночью — -17…-22°, при прояснении до -28°, днем -8… -13°, местами до -18°.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области официально заработала первая ледовая переправа. Она соединила села Усть-Ишим и Никольск в Усть-Ишимском районе.

Одна из девяти. В Омской области открылась первая ледовая переправа
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#Погода#Омск#Омская область#Гололедица#Осадки#Ветер#Евгений Игишев#Температура воздуха#Антициклон
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