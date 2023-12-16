Обучения в центре знаний «Машук» основаны на исследовательском подходе к образованию

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Эти вопросы возникли не случайно — Центр знаний «Машук» подготавливает кадры в сфере образования, молодежной политики и воспитательной работы.
Курс — на качество образования
Центр знаний «Машук» продолжает исследования о ценностях и предпочтениях современной молодежи. Впоследствии они будут переданы преподавателям, директорам школ и ректорам вузов. По словам сотрудников Центра, это позволит повысить эффективность и результативность качества обучения и воспитания молодых людей.
Сегодня Центр знаний «Машук» на основе своих уникальных лекций и мастер-классов запустил выпуск учебно-методических материалов, направленные на внедрение современных принципов и технологий в образовательный процесс.
5 декабря 2023 года Центр знаний «Машук» посетил глава государства Владимир Путин. Президент ознакомился с планом развития Центра и с достигнутыми успехами, подчеркнув важность развития правильных взаимоотношений с молодежью страны.
По традиции, главе государства предложили оставить на память пожелание в книге наставников образовательного центра. Лидер страны пожелал ученикам и наставникам двигаться «только вперед!».
Как строится обучение в Центре знаний
Центр знаний «Машук» — это совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи. Открытый чуть больше года назад, сегодня «Машук» стал одним из трех крупных круглогодичных центров федерального значения.
Наряду с «Сенежем» в Подмосковье и «Тавридой» в Крыму, «Машук» в Пятигорске готовит кадры в сфере образования, молодежной политики и воспитательной работы.
В Центре знаний «Машук» практически нет перерывов в расписании. Обучающие программы здесь проходят педагоги школ, лицеев, колледжей, институтов и вузов, ректоры и руководители больших организаций, представители региональной власти. За минувший год образовательные программы в «Машуке» посетили десятки тысяч слушателей.
Почти у каждой образовательной программы в Центре есть свой партнер. Он формирует запрос на образовательном рынке и рынке труда. Также сотрудники Центра знаний и самостоятельно следят за трендами в образовательной индустрии. Сотрудничают с кадровыми агентствами, с представителями школ и вузов, с руководителями предприятий. Это позволяет получать максимально точную информацию о том, какие специалисты и компетенции сегодня востребованы.
«Учим тех, кто учит»
Центр знаний «Машук» находится в Пятигорске, в живописном месте у подножия одноименной горы, в окружении гор Бештау и Змейка. По словам обучающихся, образовательные программы здесь проходят максимально интересно. Обучение чередуется со всевозможными играми-квестами, спортивным и эмоциональным отдыхом. Это способствует формированию у участников здорового спортивного азарта, энтузиазма и сплочения. Для реализации этих целей в «Машуке» есть все необходимое: не только учебные и жилые корпуса, но и спортивные площадки, зоны отдыха и творчества, коворкинг-пространства.
Девиз Центра — «Учим тех, кто учит». Однако это не значит, что здесь обучаются только представители образовательного процесса. В Центре развивается направление сферы туризма и гостеприимства для экскурсоводов.
В «Машуке» разъясняют, что экскурсоводы тоже учат путешественников любить свою страну, освещая исторические факты и явления.
Кроме экскурсоводов есть и блогеры, которые ведут серьезную познавательную работу, освещая в Сети самую разнообразную обучающую информацию. Есть и журналисты, которые через свои программы и материалы тоже учат, транслируя традиционные ценности.
«Поэтому мы решили, что наша работа должна быть не только для учителей, а для всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей, смыслов или данных», — отмечает руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков.
Сила — в единстве
На каждой смене обучения участники приобретают множество друзей, находят единомышленников и партнеров из разных регионов России. Это естественный процесс, когда в одном месте собирается огромное количество талантливых и увлеченных своим делом людей, которые делают одно дело. После обучения в «Машуке» многие запускают совместные проекты, находят новую, перспективную работу.
«Мы хотим начать формировать некое бесшовное воспитательное образовательное пространство, при котором воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в вузе, наставник на производстве — все будут говорить на одном языке и транслировать одинаковые ценности. Чтобы школьник, поступая в вуз, не удивлялся, что там ему преподаватели вдруг начинают говорить о каких-то вещах, которые противоречили тому, что он видел в школе. Тогда будет единый взгляд на исторические факты и на геополитическую ситуацию», — разъясняет Антон Сериков.
Максимальная подготовка
Сегодня в «Машуке» по традиции стартовал педагогический семинар-практикум «Осенний педсовет», на который съехались 160 педагогов со всей России.
В числе участников — советник директора по воспитанию Любомировской школы Таврического района Омской области Светлана Ивашкина.
Светлана посещает «Машук» уже второй раз.
«Оба раза программа очень сильная, очень мощная. Всегда выступают эксперты высокого уровня. Обучение всегда проводится не в стиле сухих лекций. Мы сами придумываем, оформляем и предлагаем свои идеи. Здесь не просто сидишь и слушаешь, а получаешь ответ на любой свой вопрос», — отмечает Светлана Ивашкина.
А самое главное, по словам собеседницы, заключается в том, что после «Машука» участники возвращаются домой не только с обновленным багажом знаний, но и со всеми методическими пособиями — видеофайлами, презентациями.
«То есть домой приезжаешь максимально подготовленным к тому, чтобы транслировать полученные знания в своем педагогическом сообществе», — резюмирует Светлана Ивашкина.