Обучения в центре знаний «Машук» основаны на исследовательском подходе к образованию

«Мы хотим начать формировать некое бесшовное воспитательное образовательное пространство, при котором воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в вузе, наставник на производстве — все будут говорить на одном языке и транслировать одинаковые ценности. Чтобы школьник, поступая в вуз, не удивлялся, что там ему преподаватели вдруг начинают говорить о каких-то вещах, которые противоречили тому, что он видел в школе. Тогда будет единый взгляд на исторические факты и на геополитическую ситуацию», — разъясняет Антон Сериков.