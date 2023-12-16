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В Большеречье Омской области открылась сказочная резиденция Деда Мороза

Гостей встречают герои сказок. В омском Большеречье открылась резиденция Деда Мороза

16 декабря 2023, 10:51
Фото: Светлана Саликова / Музей-заповедник «Старина Сибирская»

В Большеречье Омской области открылась сказочная резиденция Деда Мороза

Чтобы попасть в Сибирские владения главного персонажа Нового года, необходимо заранее записаться.

В Большеречье Омской области 15 декабря открылась резиденция Деда Мороза. За два дня ее посетили 350 человек.

«Самая первая бронь в этом году была зафиксирована еще весной. Сибирские владения Деда Мороза посещают целыми классами, приезжают самостоятельные туристы из Омска, районов области и городов России, Казахстана, а также группы от омских туркомпаний», — рассказали в музее-заповеднике «Старина Сибирская».

Гостей резиденции ждет двухчасовое представление с героями русских сказок, мастер-класс по изготовлению волшебных рукавичек, сладкий подарок и верительная грамота. На территории открыто 10 сказочных локаций, работает трехуровневая Горка-Егорка и кафе с сытными домашними обедами.

Резиденция Деда Мороза будет работать в Большеречье до конца января, но необходима предварительная запись.

К волшебнику по записи. В Омской области 15 декабря откроется Резиденция Деда Мороза
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#Общество#Омская область#Туристы#Мастер-класс#Пушкинская карта#Большеречье#Кафе#Украшение#Евгений Игишев
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