Гостей встречают герои сказок. В омском Большеречье открылась резиденция Деда Мороза

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В Большеречье Омской области 15 декабря открылась резиденция Деда Мороза. За два дня ее посетили 350 человек.
«Самая первая бронь в этом году была зафиксирована еще весной. Сибирские владения Деда Мороза посещают целыми классами, приезжают самостоятельные туристы из Омска, районов области и городов России, Казахстана, а также группы от омских туркомпаний», — рассказали в музее-заповеднике «Старина Сибирская».
Гостей резиденции ждет двухчасовое представление с героями русских сказок, мастер-класс по изготовлению волшебных рукавичек, сладкий подарок и верительная грамота. На территории открыто 10 сказочных локаций, работает трехуровневая Горка-Егорка и кафе с сытными домашними обедами.
Резиденция Деда Мороза будет работать в Большеречье до конца января, но необходима предварительная запись.