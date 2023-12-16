Гостей встречают герои сказок. В омском Большеречье открылась резиденция Деда Мороза

Гостей резиденции ждет двухчасовое представление с героями русских сказок, мастер-класс по изготовлению волшебных рукавичек, сладкий подарок и верительная грамота. На территории открыто 10 сказочных локаций, работает трехуровневая Горка-Егорка и кафе с сытными домашними обедами.