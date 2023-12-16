Для банкетов и поминальных обедов. В Омске за 16 млн продают кафе «Ла Прованс»

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Омске на Левобережье выставили на продажу кафе-столовую «Ла Прованс». Заведение расположено на улице Садовой рядом с улицей Ватутина. Площадь помещения составляет 340 квадратных метров, оно находится в долгосрочной аренде. Цена готового бизнеса — 16 млн рублей. Точка общепита оснащена необходимым оборудованием.
«Помимо работы как столовой, используется для проведения банкетов и поминальных обедов. На рынке уже более 5 лет. При строительстве и ремонте использовались дорогостоящие и качественные материалы, мебель и оборудование», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что напротив «Меги» продают гипермаркет «Триумф вкуса». Площадь помещений составляет 8,5 тысяч квадратных метров. Цена — 765 млн рублей.