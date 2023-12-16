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Для банкетов и поминальных обедов. В Омске за 16 млн продают кафе «Ла Прованс»

16 декабря 2023, 08:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

На омском Левобережье за 16 млн выставили на продажу кафе-столовую «Ла Прованс»

Точка общепита оснащена необходимым оборудованием. Причины продажи бизнеса не указаны.

В Омске на Левобережье выставили на продажу кафе-столовую «Ла Прованс». Заведение расположено на улице Садовой рядом с улицей Ватутина. Площадь помещения составляет 340 квадратных метров, оно находится в долгосрочной аренде. Цена готового бизнеса — 16 млн рублей. Точка общепита оснащена необходимым оборудованием.

«Помимо работы как столовой, используется для проведения банкетов и поминальных обедов. На рынке уже более 5 лет. При строительстве и ремонте использовались дорогостоящие и качественные материалы, мебель и оборудование», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: МЛСН

Ранее Город55 сообщал, что напротив «Меги» продают гипермаркет «Триумф вкуса». Площадь помещений составляет 8,5 тысяч квадратных метров. Цена — 765 млн рублей.

Напротив омской «Меги» выставили на продажу гипермаркет «Триумф вкуса» за 765 млн
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#Бизнес#Ремонт#Омск#Продажа#Аренда#Рынок#Росреестр#Евгений Игишев#Видеонаблюдение#Столовая-кафе
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