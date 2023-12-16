Для банкетов и поминальных обедов. В Омске за 16 млн продают кафе «Ла Прованс»

В Омске на Левобережье выставили на продажу кафе-столовую «Ла Прованс». Заведение расположено на улице Садовой рядом с улицей Ватутина. Площадь помещения составляет 340 квадратных метров, оно находится в долгосрочной аренде. Цена готового бизнеса — 16 млн рублей. Точка общепита оснащена необходимым оборудованием.