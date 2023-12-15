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Ждите гостя. Министр высшего образования и науки РФ Фальков приедет в Омскую область

15 декабря 2023, 08:40
Фото: Город55
иллюстрация

Министр высшего образования и науки РФ Фальков приедет в Омскую область

В регионе уже работает замглавы ведомства, который и анонсировал приезд федерального чиновника.

В Омскую область с рабочим визитом приедет министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков. О приезде главы федерального ведомства сообщил его заместитель Дмитрий Афанасьев, который работает сегодня в Омске.

Он уже посетил ОмГТУ, где пообщался с преподавателями и исполняющим обязанности ректора Василием Фефеловым. Также на встрече присутствовал депутат Госдумы Олег Смолин.

Как пишет Om1.ru, замминистра обсудит, как готовятся кадры для промышленности и ВПК. Кроме того, его интересует вопрос сдачи нового корпуса ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Ректор университета Сергей Замятин ранее анонсировал, что долгострой завершат к 31 марта 2024 года.

К слову, министр Валерий Фальков недавно встречался с губернатором Омской области. Глава региона посещал столицу в декабре. У местных властей достаточно амбициозные планы: создать на территории области межуниверситетский кампус мирового уровня. Об этом и шла речь на встрече. Правда, пока что актуальнее сдача недостроенного корпуса ОмГУ, ведь сроки завершения объекта регулярно меняются.

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