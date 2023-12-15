Ждите гостя. Министр высшего образования и науки РФ Фальков приедет в Омскую область

К слову, министр Валерий Фальков недавно встречался с губернатором Омской области. Глава региона посещал столицу в декабре. У местных властей достаточно амбициозные планы: создать на территории области межуниверситетский кампус мирового уровня. Об этом и шла речь на встрече. Правда, пока что актуальнее сдача недостроенного корпуса ОмГУ, ведь сроки завершения объекта регулярно меняются.