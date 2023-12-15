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Воронежец скончался во время уборки снега для проезда авто

15 декабря 2023, 20:17
Воронежец погиб, чистя снег вокруг машины, на улице Черняховского.

В результате несчастного случая на улице Черняховского в Воронеже погиб местный житель, пишет voronezhnews.ru.

Мужчина упал без сознания, когда пытался очистить от снега машину, стоявшую во дворе. Подробности происшествия распространились в социальных сетях, где свидетели описали произошедшее.

Полиция подтвердила данную информацию и начала расследование, чтобы выяснить причины смерти и идентифицировать погибшего.

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