Воронежец скончался во время уборки снега для проезда авто

Posted Сегодня, 20:17
Published Сегодня, 20:17
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
В результате несчастного случая на улице Черняховского в Воронеже погиб местный житель, пишет voronezhnews.ru.
Мужчина упал без сознания, когда пытался очистить от снега машину, стоявшую во дворе. Подробности происшествия распространились в социальных сетях, где свидетели описали произошедшее.
Полиция подтвердила данную информацию и начала расследование, чтобы выяснить причины смерти и идентифицировать погибшего.