В России призвали освободить многодетные семьи от платы за коммунальные услуги

Таким образом, необходимо разработать законопроект на федеральном уровне, который бы закрепил освобождение многодетных семей от платы за коммунальные услуги и установил социальный норматив в квадратных метрах на каждого члена семьи. При этом оплачиваться будут только те услуги, которые превышают этот норматив.