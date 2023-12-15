В России призвали освободить многодетные семьи от платы за коммунальные услуги

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Согласно этой инициативе, семьи будут платить только за использование превышающее этот норматив, пишет RT.
Обращение с таким предложением было отправлено первому заместителю председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой. Ответ на это обращение доступен RT.
Опираясь на указ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Ирина Волынец напомнила, что компенсация расходов на коммунальные услуги является одной из основных льгот, которые предоставляются многодетным семьям на федеральном уровне.
По словам Волынец, льготы на коммунальные услуги для многодетных семей существуют повсеместно, но их величина и условия получения различаются.
Таким образом, необходимо разработать законопроект на федеральном уровне, который бы закрепил освобождение многодетных семей от платы за коммунальные услуги и установил социальный норматив в квадратных метрах на каждого члена семьи. При этом оплачиваться будут только те услуги, которые превышают этот норматив.
Инициатива детского омбудсмена будет направлена также на унификацию практики предоставления социальной поддержки многодетным семьям в этой области, независимо от места их проживания.