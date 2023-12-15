В Роспотребнадзоре омичам рассказали, как правильно выбрать живую новогоднюю елку

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Роспотребнадзоре напомнили, что живые ели нужно покупать только в официальных точках у продавцов, имеющих договор с питомником елей о покупке деревьев. Также дерево можно приобрести на городском елочном базаре или в лесничестве. Покупать елки у так называемых «чёрных лесорубов» же незаконно.
Отмечается, что лучше всего идти за елкой в двадцатых числах декабря, если купить дерево раньше, иголки могут начать осыпаться задолго до окончания новогодних праздников.
Нужно выбирать ель с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, ветви должны быть гибкими. Важно, если ветки сухие и ломаются при малейшем усилии — елку брать не стоит. Кроме того, иголки должны крепко держаться на ветках и иметь насыщенный изумрудный цвет. Чтобы проверить, насколько хорошо они держаться, в Роспотребнадзоре советуют ударить стволом дерева о землю, или слегка потрясти его — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.
«Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата — признаки давно срубленного дерева. Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, покупать такое дерево не нужно», — добавили в управлении.
Чтобы донести ель до дома без повреждений, попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку — рукав. В жилом помещении нужно обязательно дать ели постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, на балкон.
Напомним, что сегодня, 15 декабря, в городе открылось 88 точек продажи елей. Елочные базары есть во всех округах Омска, ранее Город55 писал об их точных адресах.