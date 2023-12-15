В Роспотребнадзоре омичам рассказали, как правильно выбрать живую новогоднюю елку

Нужно выбирать ель с ровным, достаточно толстым стволом без трещин, ветви должны быть гибкими. Важно, если ветки сухие и ломаются при малейшем усилии — елку брать не стоит. Кроме того, иголки должны крепко держаться на ветках и иметь насыщенный изумрудный цвет. Чтобы проверить, насколько хорошо они держаться, в Роспотребнадзоре советуют ударить стволом дерева о землю, или слегка потрясти его — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.