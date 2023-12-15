В Любинском районе Омской области построены новые газопроводы

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Газовые сети общей протяженностью 2,1 км построены в р. п. Любинский, в п. Восточный и в с. Любино-Малороссы. Для бесперебойного газоснабжения в п. Восточный и в с. Любино-Малороссы установлены два пункта редуцирования газа. Подключиться к природному газу смогут 54 домовладения в трех населенных пунктах.
«Наши специалисты ведут работы по подключению домовладений в Любинском районе в рамках догазификации», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
На сегодня от жителей Омской области принято более 19,7 тыс. заявок на догазификацию, заключено более 15,6 тыс. договоров, 9 тыс. из них исполнены. Жители 6,2 тыс. домовладений уже пользуются газом.
Справка
АО «Омскоблгаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, подключение потребителей к газораспределительным сетям, техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.