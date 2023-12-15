В Любинском районе Омской области построены новые газопроводы

Газовые сети общей протяженностью 2,1 км построены в р. п. Любинский, в п. Восточный и в с. Любино-Малороссы. Для бесперебойного газоснабжения в п. Восточный и в с. Любино-Малороссы установлены два пункта редуцирования газа. Подключиться к природному газу смогут 54 домовладения в трех населенных пунктах.