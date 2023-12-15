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В Любинском районе Омской области построены новые газопроводы

В Любинском районе Омской области построены новые газопроводы

15 декабря 2023, 11:18
Фото: АО «Омскоблгаз»
Специалисты «Омскоблгаз» в рамках догазификации ввели в эксплуатацию шесть распределительных газопроводов в Любинском районе Омской области.

Газовые сети общей протяженностью 2,1 км построены в р. п. Любинский, в п. Восточный и в с. Любино-Малороссы. Для бесперебойного газоснабжения в п. Восточный и в с. Любино-Малороссы установлены два пункта редуцирования газа. Подключиться к природному газу смогут 54 домовладения в трех населенных пунктах.

«Наши специалисты ведут работы по подключению домовладений в Любинском районе в рамках догазификации», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

На сегодня от жителей Омской области принято более 19,7 тыс. заявок на догазификацию, заключено более 15,6 тыс. договоров, 9 тыс. из них исполнены. Жители 6,2 тыс. домовладений уже пользуются газом.

Справка

АО «Омскоблгаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, подключение потребителей к газораспределительным сетям, техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

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