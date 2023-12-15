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Устроился работать заместителем директора. У омского учителя нашли фиктивный диплом

15 декабря 2023, 05:27
Фото: 1MI
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В Омской области учитель устроился работать в школу с поддельным дипломом

Фигурант приобрел документ за 7 тысяч рублей. В педагогическом колледже мужчина действительно ранее обучался, но его отчислили за неуспеваемость.

В Шербакульском районе школьного учителя обвиняют в использовании фальшивого диплома при устройстве на работе, рассказали сегодня, 15 декабря, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

По версии следователей, мужчина приобрел фальшивый документ одного из педагогических колледжей Новосибирской области за 7 тысяч рублей. С «липовым» дипломом он незаконно устроился сначала в школу на должность замдиректора, а потом перешел на работу в другое образовательное учреждение.

Ранее обвиняемый действительно обучался в педагогическом колледже, но его отчислили за неуспеваемость.

Уголовное дело рассмотрят в Шербакульском районном суде. Мужчине грозит до 1 года колонии.

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#Происшествия#Омская область#Школа#Уголовное дело#Прокурор#Педагог#Директор школы#Лишение свободы#Шербакульский район#Преподаватель#Евгений Игишев
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