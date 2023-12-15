Устроился работать заместителем директора. У омского учителя нашли фиктивный диплом

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
В Шербакульском районе школьного учителя обвиняют в использовании фальшивого диплома при устройстве на работе, рассказали сегодня, 15 декабря, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
По версии следователей, мужчина приобрел фальшивый документ одного из педагогических колледжей Новосибирской области за 7 тысяч рублей. С «липовым» дипломом он незаконно устроился сначала в школу на должность замдиректора, а потом перешел на работу в другое образовательное учреждение.
Ранее обвиняемый действительно обучался в педагогическом колледже, но его отчислили за неуспеваемость.
Уголовное дело рассмотрят в Шербакульском районном суде. Мужчине грозит до 1 года колонии.