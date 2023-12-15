Устроился работать заместителем директора. У омского учителя нашли фиктивный диплом

По версии следователей, мужчина приобрел фальшивый документ одного из педагогических колледжей Новосибирской области за 7 тысяч рублей. С «липовым» дипломом он незаконно устроился сначала в школу на должность замдиректора, а потом перешел на работу в другое образовательное учреждение.