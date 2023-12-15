Сибирский чиновник поддержал инициативу сборщиков кедрового ореха

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Один из чиновников из Сибири выступил в поддержку работников, которые занимаются сбором и переработкой кедрового ореха. Власти Томской области предлагают изменить таможенные пошлины на экспорт этого продукта, пишет sibdepo.ru.
Эту инициативу предложил временный заместитель губернатора региона, который отвечает за агропромышленную политику и природопользование — Артем Конев. Он указал на то, что сбор дикоросов является важной социальной сферой, особенно для жителей сельских районов, где это является традиционным промыслом. Производство продукции из дикоросов также является высокотехнологичным.
Однако, сложившаяся экономическая ситуация и ограничения в экспорте негативно повлияли на экономику предприятий. В связи с этим, региональное правительство предлагает уменьшить пошлины в зависимости от степени переработки продукции и отменить лицензии на экспорт кедрового ореха при окончании аренды лесного участка. Это предложение было высказано Артемом Коневым на заседании комитета в Совете Федерации.