Сибирский чиновник поддержал инициативу сборщиков кедрового ореха

Однако, сложившаяся экономическая ситуация и ограничения в экспорте негативно повлияли на экономику предприятий. В связи с этим, региональное правительство предлагает уменьшить пошлины в зависимости от степени переработки продукции и отменить лицензии на экспорт кедрового ореха при окончании аренды лесного участка. Это предложение было высказано Артемом Коневым на заседании комитета в Совете Федерации.