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Сибирский чиновник поддержал инициативу сборщиков кедрового ореха

Сибирский чиновник поддержал инициативу сборщиков кедрового ореха

15 декабря 2023, 20:13
Фото: 1MI
Ежегодно томские производители поставляют около 25 тысяч тонн продукции из кедрового ореха в различные регионы России и 27 стран мира.

Один из чиновников из Сибири выступил в поддержку работников, которые занимаются сбором и переработкой кедрового ореха. Власти Томской области предлагают изменить таможенные пошлины на экспорт этого продукта, пишет sibdepo.ru.

Эту инициативу предложил временный заместитель губернатора региона, который отвечает за агропромышленную политику и природопользование — Артем Конев. Он указал на то, что сбор дикоросов является важной социальной сферой, особенно для жителей сельских районов, где это является традиционным промыслом. Производство продукции из дикоросов также является высокотехнологичным.

Однако, сложившаяся экономическая ситуация и ограничения в экспорте негативно повлияли на экономику предприятий. В связи с этим, региональное правительство предлагает уменьшить пошлины в зависимости от степени переработки продукции и отменить лицензии на экспорт кедрового ореха при окончании аренды лесного участка. Это предложение было высказано Артемом Коневым на заседании комитета в Совете Федерации.

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