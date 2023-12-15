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Posted 15 декабря, 16:14

Published 15 декабря, 16:14

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Школьников Сахалина пригласили на онлайн-подготовку к поступлению в ТГМУ

15 декабря 2023, 16:14
Подготовка к поступлению в медицинский вуз в режиме онлайн доступна для выпускников сахалинских школ. Участники проекта «Медицинская платформа» могут получить консультацию у преподавателей по разным врачебным профилям. Так Сахалинская область организует подготовку собственных медицинских кадров.

Огромное значение для профориентации учеников 10-х и 11-х классов приобрел проект «Медицинская платформа», который запустили специалисты Центра медицинской профилактики в рамках программы по укреплению общественного здоровья «Демография». Участниками этой инициативы стали юные сахалинцы, которые готовятся к поступлению в медицинские вузы. Для школьников организуют экскурсии по лечебным учреждениям Южно-Сахалинска, а также приглашают их на встречи с практикующими врачами. Островитяне уже познакомились с профессиями хирурга, эксперта судебной медицины, гинеколога и ветеринара.

«Для будущих профильных студентов участие в медицинской платформе — это бесценный опыт. Они начнут студенческую жизнь с хорошим багажом знаний. У нас много десятиклассников, которые уже сегодня уверенно заявляют о своих намерениях стать врачами. И мы стараемся выстраивать программу, опираясь на их предпочтения. Среди наиболее популярных желаемых профессий на следующие полгода — онколог, стоматолог и фармацевт», — поделилась куратор проекта, психолог Центра общественного здоровья Мария Горина.

По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области реализуется масштабная программа привлечения медицинских специалистов для работы в островных учреждениях. Однако наряду с ней власти региона активно вкладывают ресурсы в воспитание собственного фонда медицинских кадров, работая с будущими специалистами со школьной скамьи. Проект «Медицинская платформа» работает в Сахалинской области уже третий год. Это часть большой профориентационной инициативы «Вселенная возможностей». Среди участников платформы — школьники из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова и Невельска. Ежегодно в рамках проекта знания о профессиях врачей получают более 100 подростков.

Одним из партнеров Сахалинской области стал Тихоокеанский государственный медицинский университет. Вуз организует онлайн-встречи подростков с врачами разных профилей. Это необходимо для того, чтобы школьники успешно сдали экзамены, а потом подготовились к учебному процессу в медвузе. Ребята уже пообщались с эпидемиологом, а сейчас записываются на встречу с микробиологом. Все занятия проходят бесплатно.

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