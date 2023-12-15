Профессор рассказал о случаях скрытой пневмонии у школьников

Что касается узелков в легких, то они не могут быть определены невооруженным глазом на основе краткого наблюдения. Для этого требуются научные исследования. Узелковые поражения легких характерны для внебольничной пневмонии, которая развивается после острого простудного заболевания. Такие поражения легких не являются серьезной проблемой, и нет оснований для беспокойства.