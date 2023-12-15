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Published Сегодня, 21:01

Modified Сегодня, 21:05

Updated Сегодня, 21:05

Профессор рассказал о случаях скрытой пневмонии у школьников

14 декабря 2023, 21:01
СМИ информируют о том, что у школьников Москвы и Подмосковья наблюдаются многочисленные случаи скрытой пневмонии. У всех больных детей отмечается высокая температура около 40 градусов, причем антибиотики и жаропонижающие средства не помогают.

Обычно температура держится в течение шести дней, после чего либо ребенок выздоравливает, либо у него развивается скрытая пневмония. Кроме того, у 60% пациентов после болезни обнаруживаются узелки в легких.

Официальный представитель Департамента здравоохранения Москвы опровергает информацию о массовых заболеваниях школьников гриппом и скрытой пневмонией. По его словам, доля заболевших не превышает прошлогодние показатели.

Профессор Василий Викторович Власов в интервью RuNews24.Ru объясняет, что большая часть простудных заболеваний средней степени тяжести сопровождается пневмонией. Однако эта пневмония обычно протекает безопасно, особенно у школьников. Поэтому нет необходимости беспокоиться. Врачи хорошо контролируют ситуацию, и это обычный сезонный подъем заболеваемости.

Врач также объясняет, что в отличие от взрослых, у детей высокая температура часто сопровождает простудные заболевания, особенно у дошкольников, и иногда сопровождается резким ухудшением состояния. Однако, дети обычно хорошо переносят простудные заболевания. Повышение температуры является характерным признаком, и нет серьезных оснований для беспокойства.

Что касается узелков в легких, то они не могут быть определены невооруженным глазом на основе краткого наблюдения. Для этого требуются научные исследования. Узелковые поражения легких характерны для внебольничной пневмонии, которая развивается после острого простудного заболевания. Такие поражения легких не являются серьезной проблемой, и нет оснований для беспокойства.

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