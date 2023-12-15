Привлекает Сибирь. Рейс Москва-Омск вошел в топ-20 популярных авиамаршрутов по стране

Руководитель направления авиабилеты сервиса путешествий «Туту.Ру» Денис Покрасенко говорит о том, что в грядущем году у авиакомпаний могут возникнуть проблемы на фоне сдвига поставок новых российских самолетов. Вместе с тем аналитики полагают, что спрос на перелеты будет таким же высоким. Ожидается, что общий объем перевозок в 2024 году окажется на уровне 100 млн пассажиров.