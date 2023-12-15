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Привлекает Сибирь. Рейс Москва-Омск вошел в топ-20 популярных авиамаршрутов по стране

15 декабря 2023, 07:58
Фото: Город55
иллюстрация

В 2023 году рейс Москва-Омск вошел в топ-20 популярных авиамаршрутов по стране

По данным аналитиков, это направление выбрал 1% путешественников.

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» и АО «ТКП» представили данные о самых популярных авианаправлениях в 2023 году. В топ-20 маршрутов попал рейс Москва-Омск, который занимает 19-ю строку. Авиапоездки из столицы в сибирский город совершили 1% путешественников.

Как отмечается в итогах, российские авиакомпании смогли перестроить работу в этом году с учетом санкций, так что пассажиропоток внутри страны возрос. В целом жители России стали проявлять интерес к путешествиям как раньше, до пандемии коноровируса. Если сравнивать данные 2022 и 2023 годов, то спрос вырос на 8-10%.

Самым популярным направлением стал рейс Москва-Сочи. Также в пятерку лидеров попали маршруты в Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург из столицы.

Руководитель направления авиабилеты сервиса путешествий «Туту.Ру» Денис Покрасенко говорит о том, что в грядущем году у авиакомпаний могут возникнуть проблемы на фоне сдвига поставок новых российских самолетов. Вместе с тем аналитики полагают, что спрос на перелеты будет таким же высоким. Ожидается, что общий объем перевозок в 2024 году окажется на уровне 100 млн пассажиров.

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