Омский СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка из-за отказа от госпитализации

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Предварительно установлено, что днем 11 декабря в Тарскую городскую больницу привезли 3-летнюю девочку, которая вечером этого же дня скончалась. Причиной смерти ребенка стала менингококковая инфекция, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Семья, где росла девочка, характеризуется положительно. Сейчас сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Напомним, что трагедия произошла из-за отказа матери от госпитализации. Ночью 11 декабря у ребенка поднялась температура и болел живот, 23-летняя тарчанка вызвала бригаду скорой помощи, однако от госпитализации отказалась. Утром она снова вызвала скорую помощь из-за появления сыпи на теле девочки, но в больницу снова не поехала. В 15 часов дня сыпь увеличилась, тогда мать вновь позвонила в скорую, но было уже поздно. Ребенка забрали в ЦРБ, но спасти не смогли.