Омский СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка из-за отказа от госпитализации

Напомним, что трагедия произошла из-за отказа матери от госпитализации. Ночью 11 декабря у ребенка поднялась температура и болел живот, 23-летняя тарчанка вызвала бригаду скорой помощи, однако от госпитализации отказалась. Утром она снова вызвала скорую помощь из-за появления сыпи на теле девочки, но в больницу снова не поехала. В 15 часов дня сыпь увеличилась, тогда мать вновь позвонила в скорую, но было уже поздно. Ребенка забрали в ЦРБ, но спасти не смогли.