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СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Омской области

Омский СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка из-за отказа от госпитализации

15 декабря 2023, 10:47
Фото: 1MI

СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка в Омской области

Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что днем 11 декабря в Тарскую городскую больницу привезли 3-летнюю девочку, которая вечером этого же дня скончалась. Причиной смерти ребенка стала менингококковая инфекция, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Семья, где росла девочка, характеризуется положительно. Сейчас сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Напомним, что трагедия произошла из-за отказа матери от госпитализации. Ночью 11 декабря у ребенка поднялась температура и болел живот, 23-летняя тарчанка вызвала бригаду скорой помощи, однако от госпитализации отказалась. Утром она снова вызвала скорую помощь из-за появления сыпи на теле девочки, но в больницу снова не поехала. В 15 часов дня сыпь увеличилась, тогда мать вновь позвонила в скорую, но было уже поздно. Ребенка забрали в ЦРБ, но спасти не смогли.

В Омской области отказ матери от госпитализации закончился смертью трехлетней девочки
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#Омск#Омская область#Скорая помощь#Дети#Уголовное дело#Смерть человека#Смерть#Новости#Смерть ребенка#Скорая#Уголовное#Анастасия Баянова
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