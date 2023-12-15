«Омскэлектро» достойно прошло проверку экстремальными холодами

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Updated Сегодня, 12:03
Объекты электроснабжения АО «Омскэлектро» достойно прошли период аномальных морозов, которые установились на территории Омской области с 7 декабря. Целую неделю температура воздуха была ниже климатической нормы на 10 градусов. Ночью в Омске столбик термометра опускался до -36 градусов. При этом объекты «Омскэлектро» с достоинством выдержали испытание экстремальными условиями: компания своевременно подготовилась к прогнозируемому увеличению нагрузок в электрических сетях и приняла меры по недопущению аварийных ситуаций.
Однако без технологических курьезов не обошлось. Так, ночью 7 декабря воздушную линию электропередач «Омскэлектро» повредили повода другой сетевой организации, на которых произошел порыв. Ремонтные бригады диспетчерской службы и района электрических сетей оперативно выехали на место аварии, чтобы устранить повреждения и восстановить электроснабжение. На время работ потребителей переключили на дизель-генераторные установки.
Этим случаем дело не ограничилось. В тот же день была повреждена кабельная линия на 10 киловольт. Несмотря на все сложности, электроснабжение потребителей восстановили к 01:16 ночи 8 декабря. Как подчеркивают в компании, время на устранение технологических нарушений, связанных с повреждением кабельных и воздушных линий, не превышало нормативного.
В период холодов круглосуточно дежурили восемь оперативно-выездных бригад диспетчерской службы, в дежурном режиме работали три ремонтные бригады района электрических сетей. Из-за перебоев с теплоснабжением всю морозную неделю омичи чаще использовали электронагревательные приборы, что повысило нагрузку на сети. Возросло количество обращений из частного сектора — всего было устранено 106 заявок.
Сейчас сложный период миновал, но зима только началась. На особом контроле энергетиков остается электроснабжение больниц, поликлиник, школ и других важных социальных объектов.
«Эффективная и бесперебойная работа в любые периоды года — вот главная оценка нашей работы. Предприятие своевременно подготовилось к сибирским морозам. И этого результата у нас не отнять! Благодарю всех работников предприятия, кто организовал работу, и всех, кто трудился в 40-градусные морозы», — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.