«Омскэлектро» достойно прошло проверку экстремальными холодами

Этим случаем дело не ограничилось. В тот же день была повреждена кабельная линия на 10 киловольт. Несмотря на все сложности, электроснабжение потребителей восстановили к 01:16 ночи 8 декабря. Как подчеркивают в компании, время на устранение технологических нарушений, связанных с повреждением кабельных и воздушных линий, не превышало нормативного.