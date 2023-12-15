Нож был при себе. В Омске удвоили срок мужчине, который лишил событульницу селезенки

Изначально дело рассматривал Советский районный суд. Сам инцидент был зарегистрирован в январе 2023 года. Омич вместе с подругой пил алкоголь и в какой-то момент подумал, что она его оскорбила. Собутыльница получила ножевое ранение, после чего ей удалили селезенку. Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью.