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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

иллюстрация

Нож был при себе. В Омске удвоили срок мужчине, который лишил событульницу селезенки

15 декабря 2023, 06:23
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске удвоили срок мужчине, который лишил событульницу селезенки

Подсудимого предлагали отправить за решетку на два года, но гособвинитель не согласился с этим решением.

В региональной прокуратуре рассказали о том, чем закончилась история 34-летнего омича, которого обвиняли по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ. Этот мужчина поранил знакомую, которая по итогу встречи с ним лишилась одного из органов.

Изначально дело рассматривал Советский районный суд. Сам инцидент был зарегистрирован в январе 2023 года. Омич вместе с подругой пил алкоголь и в какой-то момент подумал, что она его оскорбила. Собутыльница получила ножевое ранение, после чего ей удалили селезенку. Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью.

В районном суде мужчину приговорили к двум годам заключения. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Однако гособвинителя не устроил приговор, он показался слишком мягким. В связи с этим дело ушло на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Коллегия Омского областного суда посчитала наказание недостаточным и увеличила срок до четырех лет заключения. Ранее Город55 писал о другой пьяной потасовке, но героями той истории стали двое мужчин. Молодой мужчина убил компаньона по бутылке, выбрав для нападения кувалду.

Гаражная расправа. Молодой омич нанес собутыльнику смертельный удар кувалдой
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#Происшествия#Омская область#Суд#Ножевое ранение#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Оглашение приговора#Тяжкий вред здоровью#Алина Ясинская#Собутыльники
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