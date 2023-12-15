Нож был при себе. В Омске удвоили срок мужчине, который лишил событульницу селезенки

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В региональной прокуратуре рассказали о том, чем закончилась история 34-летнего омича, которого обвиняли по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ. Этот мужчина поранил знакомую, которая по итогу встречи с ним лишилась одного из органов.
Изначально дело рассматривал Советский районный суд. Сам инцидент был зарегистрирован в январе 2023 года. Омич вместе с подругой пил алкоголь и в какой-то момент подумал, что она его оскорбила. Собутыльница получила ножевое ранение, после чего ей удалили селезенку. Эксперты оценили это как тяжкий вред здоровью.
В районном суде мужчину приговорили к двум годам заключения. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Однако гособвинителя не устроил приговор, он показался слишком мягким. В связи с этим дело ушло на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Коллегия Омского областного суда посчитала наказание недостаточным и увеличила срок до четырех лет заключения. Ранее Город55 писал о другой пьяной потасовке, но героями той истории стали двое мужчин. Молодой мужчина убил компаньона по бутылке, выбрав для нападения кувалду.