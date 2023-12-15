Можно ли определить дефицит железа по симптомам

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что попытка выявить дефицит железа по симптомам может привести к неправильной самодиагностике и началу приема железосодержащих препаратов. Он подчеркнул, что только анализ крови может точно определить проблему.
«Нельзя никак определить дефицит железа по симптомам. Все симптомы неспецифичны и могут быть свойственны большому числу заболеваний: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, низкая физическая активность, плохой иммунитет», — перечислил врач признаки, которые могут быть связаны с различными заболеваниями.
Согласно словам специалиста, плохое самочувствие может послужить сигналом для проверки уровня железа в крови.
«Здесь анализы могут помочь. Один из важных анализов, который показывает запасы железа в организме, это ферритин. Я рекомендую сдать его, чтобы определить дефицит железа», — пояснил Калинчев.