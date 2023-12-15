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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

Можно ли определить дефицит железа по симптомам

15 декабря 2023, 16:25
Эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал о том, можно ли определить недостаток железа в организме по симптомам.

В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что попытка выявить дефицит железа по симптомам может привести к неправильной самодиагностике и началу приема железосодержащих препаратов. Он подчеркнул, что только анализ крови может точно определить проблему.

«Нельзя никак определить дефицит железа по симптомам. Все симптомы неспецифичны и могут быть свойственны большому числу заболеваний: повышенная утомляемость, слабость, сонливость, низкая физическая активность, плохой иммунитет», — перечислил врач признаки, которые могут быть связаны с различными заболеваниями.

Согласно словам специалиста, плохое самочувствие может послужить сигналом для проверки уровня железа в крови.

«Здесь анализы могут помочь. Один из важных анализов, который показывает запасы железа в организме, это ферритин. Я рекомендую сдать его, чтобы определить дефицит железа», — пояснил Калинчев.

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