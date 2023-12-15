Карпов в парке Барнаула спасают с помощью аэратора

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
В парке «Изумрудный» в Барнауле был установлен аэратор, который призван обеспечить карпов кислородом. Управляющий парком Владислав Вакаев сообщил о запуске этого оборудования в своем Telegram-канале.
Аэратор работает исправно, выделяя пузыри в воду, как указано в инструкции. Это предотвратит замерзание воды и обеспечит карпов необходимым количеством кислорода. Теперь есть надежда, что рыбы успешно переживут зимовку. Однако окончательный результат мы узнаем только весной, пишет ИА Амител.
Планировалось запустить аэратор ранее, но задержка в доставке оборудования произошла из-за необычно сильных морозов в регионе.
Напомним, что карпов должны были выловить из пруда еще в октябре, но это не удалось из-за проблем с оборудованием. Затем наступили холода и лед, и было принято решение оставить рыбу зимовать в пруду. Эксперты рассказали на сайте amic.ru о возможностях карпов выжить в таких условиях.