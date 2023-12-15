Карпов в парке Барнаула спасают с помощью аэратора

Напомним, что карпов должны были выловить из пруда еще в октябре, но это не удалось из-за проблем с оборудованием. Затем наступили холода и лед, и было принято решение оставить рыбу зимовать в пруду. Эксперты рассказали на сайте amic.ru о возможностях карпов выжить в таких условиях.