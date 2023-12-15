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Карпов в парке Барнаула спасают с помощью аэратора

Карпов в парке Барнаула спасают с помощью аэратора

15 декабря 2023, 19:51
Фото: 1MI
В парке «Изумрудный» в Барнауле запущен аэратор для обеспечения карпов кислородом, чтобы рыбы успешно пережили зиму, однако результат покажет только весна; доставка оборудования задержалась из-за морозов, а ловля карпов не удалась из-за проблем с оборудованием и холодов.

В парке «Изумрудный» в Барнауле был установлен аэратор, который призван обеспечить карпов кислородом. Управляющий парком Владислав Вакаев сообщил о запуске этого оборудования в своем Telegram-канале.

Аэратор работает исправно, выделяя пузыри в воду, как указано в инструкции. Это предотвратит замерзание воды и обеспечит карпов необходимым количеством кислорода. Теперь есть надежда, что рыбы успешно переживут зимовку. Однако окончательный результат мы узнаем только весной, пишет ИА Амител.

Планировалось запустить аэратор ранее, но задержка в доставке оборудования произошла из-за необычно сильных морозов в регионе.

Напомним, что карпов должны были выловить из пруда еще в октябре, но это не удалось из-за проблем с оборудованием. Затем наступили холода и лед, и было принято решение оставить рыбу зимовать в пруду. Эксперты рассказали на сайте amic.ru о возможностях карпов выжить в таких условиях.

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