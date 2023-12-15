Как избавиться от икоты: советы врача

Есть несколько способов справиться с икотой. Однако контролировать ее осознанно невозможно. Можно попробовать успокоить блуждающий нерв или напугать мозг более серьезной угрозой для жизни. Например, можно на несколько секунд задержать дыхание. Увеличивается концентрация углекислого газа, что помогает расслабить диафрагму и нормализовать дыхание. Помогает также размеренное дыхание: нужно сделать глубокий вдох, медленно считая до пяти, а затем выдохнуть. Это нужно повторить несколько раз. Некоторым людям помогает расслабление диафрагмы в позе эмбриона, когда они лежат на боку, прижимая колени к груди и обнимая их руками.