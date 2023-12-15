Как избавиться от икоты: советы врача

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Врач гастроэнтеролог Екатерина Кашух в интервью Pravda.Ru пояснила, что икота может возникнуть из-за раздражения блуждающего нерва. Этот нерв является самым длинным в человеческом теле и участвует во многих физиологических процессах. Он проходит через пищеводное отверстие в диафрагме. Раздражение этого нерва может произойти, если человек быстро съел большой объем пищи, вздохнул резко или диафрагма сжалась из-за страха, холода, смеха или рыдания. Икота помогает организму защитить блуждающий нерв от негативного воздействия. Также существует гипотеза, что икота помогает избавиться от воздуха в желудке.
Есть несколько способов справиться с икотой. Однако контролировать ее осознанно невозможно. Можно попробовать успокоить блуждающий нерв или напугать мозг более серьезной угрозой для жизни. Например, можно на несколько секунд задержать дыхание. Увеличивается концентрация углекислого газа, что помогает расслабить диафрагму и нормализовать дыхание. Помогает также размеренное дыхание: нужно сделать глубокий вдох, медленно считая до пяти, а затем выдохнуть. Это нужно повторить несколько раз. Некоторым людям помогает расслабление диафрагмы в позе эмбриона, когда они лежат на боку, прижимая колени к груди и обнимая их руками.
Массаж помогает стимулировать и расслабить блуждающий нерв. Можно размять шею, плечи, стопы, аккуратно помассировать закрытые веки пальцами. Также можно отвлечь парасимпатическую нервную систему с помощью резких вкусов или изменения температуры. Например, можно рассосать ломтик лимона или кубик льда, выпить небольшое количество холодной воды.
Если икота продолжается более нескольких часов, стоит обратиться к врачу, так как это может быть симптомом серьезных заболеваний пищевода или нервной системы.