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Фармацевт Лагода рассказал, что из лекарств надо взять на новогодний корпоратив

Фармацевт Лагода рассказал, что из лекарств надо взять на новогодний корпоратив

15 декабря 2023, 16:45
Фото: 1MI
Аптечка на новогодний корпоратив должна включать энтеросорбенты, ферменты для переваривания жирной пищи, Лоперамид для остановки диареи, ацетилсалициловую и янтарную кислоты, а также витамин С для восстановления сил и борьбы с похмельем.

Как избежать похмелья на новогоднем корпоративе и сохранить хорошее самочувствие вам поможет правильно составленная аптечка. Если вы планируете выпить много алкоголя, то заранее позаботьтесь о себе. Фармацевт Никита Лагода рекомендует взять с собой на вечеринку несколько препаратов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В первую очередь стоит взять энтеросорбент, который позволяет усвоить токсины и алкоголь. Можно использовать активированный уголь или препараты с коллоидным диоксидом кремния. Дозу препарата лучше разделить на три приема: перед началом вечеринки, в середине и после ее окончания.

Если вы предпочитаете жирную пищу, то полезно приобрести ферменты, которые облегчат переваривание. В аптеке можно найти широкий выбор таких препаратов. Также всегда полезно иметь с собой Лоперамид — он поможет остановить диарею. При расстройстве желудка нужно принимать две таблетки сразу, а затем по одной после каждого похода в туалет.

Если утром вы все же почувствуете похмелье, то помогут энтеросорбенты. Они принимаются натощак и улучшают самочувствие. Также полезно принять ацетилсалициловую кислоту, которая снимает головную боль, и янтарную кислоту, которая выводит токсины и имеет антиоксидантный эффект. Не забудьте также попить свежевыжатого апельсинового сока или витамин С для восстановления сил.

Перед использованием любого медицинского препарата рекомендуется проконсультироваться со специалистом, так как они имеют противопоказания.

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