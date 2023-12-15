Фармацевт Лагода рассказал, что из лекарств надо взять на новогодний корпоратив

Если вы предпочитаете жирную пищу, то полезно приобрести ферменты, которые облегчат переваривание. В аптеке можно найти широкий выбор таких препаратов. Также всегда полезно иметь с собой Лоперамид — он поможет остановить диарею. При расстройстве желудка нужно принимать две таблетки сразу, а затем по одной после каждого похода в туалет.