Фармацевт Лагода рассказал, что из лекарств надо взять на новогодний корпоратив

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Как избежать похмелья на новогоднем корпоративе и сохранить хорошее самочувствие вам поможет правильно составленная аптечка. Если вы планируете выпить много алкоголя, то заранее позаботьтесь о себе. Фармацевт Никита Лагода рекомендует взять с собой на вечеринку несколько препаратов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В первую очередь стоит взять энтеросорбент, который позволяет усвоить токсины и алкоголь. Можно использовать активированный уголь или препараты с коллоидным диоксидом кремния. Дозу препарата лучше разделить на три приема: перед началом вечеринки, в середине и после ее окончания.
Если вы предпочитаете жирную пищу, то полезно приобрести ферменты, которые облегчат переваривание. В аптеке можно найти широкий выбор таких препаратов. Также всегда полезно иметь с собой Лоперамид — он поможет остановить диарею. При расстройстве желудка нужно принимать две таблетки сразу, а затем по одной после каждого похода в туалет.
Если утром вы все же почувствуете похмелье, то помогут энтеросорбенты. Они принимаются натощак и улучшают самочувствие. Также полезно принять ацетилсалициловую кислоту, которая снимает головную боль, и янтарную кислоту, которая выводит токсины и имеет антиоксидантный эффект. Не забудьте также попить свежевыжатого апельсинового сока или витамин С для восстановления сил.
Перед использованием любого медицинского препарата рекомендуется проконсультироваться со специалистом, так как они имеют противопоказания.