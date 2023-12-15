Экономист Масленников назвал ожидаемым повышение ЦБ ключевой ставки до 16%

Масленников подчеркнул, что такое решение было ожидаемым. Он отметил, что большинство финансовых аналитиков и экспертов предполагали такой исход. Это говорит о том, что коммуникация между Центробанком и рынком достаточно стабильна и доверительна. Такая ситуация хороша для экономики, так как уровень доверия и понимания позволяет финансовому рынку адаптироваться к необходимым шагам Центробанка, пишет RT.