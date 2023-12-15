Экономист Масленников назвал ожидаемым повышение ЦБ ключевой ставки до 16%

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Масленников подчеркнул, что такое решение было ожидаемым. Он отметил, что большинство финансовых аналитиков и экспертов предполагали такой исход. Это говорит о том, что коммуникация между Центробанком и рынком достаточно стабильна и доверительна. Такая ситуация хороша для экономики, так как уровень доверия и понимания позволяет финансовому рынку адаптироваться к необходимым шагам Центробанка, пишет RT.
Повышение ключевой ставки, по словам Масленникова, приведет к возросшей стоимости потребительского кредитования и может повлиять на ставки по ипотеке. Он уверен, что это приведет к замедлению роста ипотечного рынка и рынка потребительского кредитования. Однако это не является плохой ситуацией, так как это поможет снизить фундаментальный риск роста инфляции.
Согласно прогнозу Масленникова, темпы инфляции в 2024 году будут ниже, чем текущие, примерно в полтора раза.
Также, аналитик обратил внимание на то, что повышение ставки приведет к увеличению депозитных ставок. Люди начнут вкладывать свои сбережения под высокий процент. Это, в свою очередь, будет способствовать борьбе с инфляцией.