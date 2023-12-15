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Директор ИЗМИРАН Кузнецов рассказал о мощной вспышке на Солнце

15 декабря 2023, 13:52
Руководитель Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов прокомментировал информацию о сильном всплеске на Солнце, полученную от центра погоды «Фобос».

Он отметил, что данный всплеск является самым мощным за последние шесть лет, но не самым сильным в истории, пишет RT. Кузнецов объяснил, что после таких всплесков возможны магнитные бури, которые повлияют на здоровье людей и радиационную обстановку, особенно если всплеск произошел на правой стороне Солнца.

Он также отметил, что космонавты на МКС находятся на защищенных орбитах, поэтому опасности для них нет, хотя повторные всплески могут вызвать возмущение магнитосферы и представить угрозу для станции.

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