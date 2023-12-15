Директор ИЗМИРАН Кузнецов рассказал о мощной вспышке на Солнце

Он отметил, что данный всплеск является самым мощным за последние шесть лет, но не самым сильным в истории, пишет RT. Кузнецов объяснил, что после таких всплесков возможны магнитные бури, которые повлияют на здоровье людей и радиационную обстановку, особенно если всплеск произошел на правой стороне Солнца.