Директор ИЗМИРАН Кузнецов рассказал о мощной вспышке на Солнце

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Он отметил, что данный всплеск является самым мощным за последние шесть лет, но не самым сильным в истории, пишет RT. Кузнецов объяснил, что после таких всплесков возможны магнитные бури, которые повлияют на здоровье людей и радиационную обстановку, особенно если всплеск произошел на правой стороне Солнца.
Он также отметил, что космонавты на МКС находятся на защищенных орбитах, поэтому опасности для них нет, хотя повторные всплески могут вызвать возмущение магнитосферы и представить угрозу для станции.