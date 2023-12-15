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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

иллюстрация

Был неосторожен. Молодой омич перерубил лопатой голову бывшему однокласснику

15 декабря 2023, 12:25
Фото: Город55
иллюстрация

Молодой омич перерубил лопатой голову бывшему однокласснику

Парень совершил преступление в алкогольном опьянении из неприязни к бывшему товарищу по парте.

В Таврическом районном суде рассмотрели уголовное дело 19-летнего жителя Тавричанки. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подробности рассказали в пресс-службе судов Омской области.

Инцидент произошел в июне этого года. В одну из летних ночей пьяный А. Спивак находился в деревне Копейкино (Таврический район). Из неприязни к бывшему однокласснику он ударил его лопатой по голове во дворе дома знакомого. Жертва получила открытую черепно-мозговую травму и перелом правых костей черепа.

Молодой человек частично признал вину, отметив, что был неосторожен. Однако суд признал его виновным в полном объеме. Ему назначили четыре года заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны. С виновного постановлено взыскать больше 620 тыс рублей. Эти средства пойдут в качестве компенсации лечения и утраченного заработка, а также как компенсация морального вреда.

На приговор районного суда была подана апелляционная жалоба, но Омский областной суд оставил его без изменения.

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