Был неосторожен. Молодой омич перерубил лопатой голову бывшему однокласснику

Инцидент произошел в июне этого года. В одну из летних ночей пьяный А. Спивак находился в деревне Копейкино (Таврический район). Из неприязни к бывшему однокласснику он ударил его лопатой по голове во дворе дома знакомого. Жертва получила открытую черепно-мозговую травму и перелом правых костей черепа.