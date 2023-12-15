Более 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники задействовано на дорогах Подмосковья

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
На территории Московской области более тысячи единиц специальной техники занимаются устранением последствий снегопада на дорогах. Дорожные службы проводят работы по очистке и обработке более 13 тысяч километров муниципальных и региональных трасс. Процесс продолжается, но уже удалось освободить от снега и льда опасные участки и дороги с интенсивным движением, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик просит понять и поддержать работу дорожных служб. Он отмечает, что в сложных погодных условиях общественный транспорт все же функционирует по расписанию.
Кроме того, специалисты используют автоматизированные системы для мониторинга дорожной ситуации и контроля качества работ.