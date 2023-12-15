Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Более 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники задействовано на дорогах Подмосковья

Более 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники задействовано на дорогах Подмосковья

15 декабря 2023, 16:34
Фото: 1MI
Дорожные службы Подмосковья активно работают в сложных погодных условиях, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта, а общественный транспорт все еще следует по фактическому расписанию.

На территории Московской области более тысячи единиц специальной техники занимаются устранением последствий снегопада на дорогах. Дорожные службы проводят работы по очистке и обработке более 13 тысяч километров муниципальных и региональных трасс. Процесс продолжается, но уже удалось освободить от снега и льда опасные участки и дороги с интенсивным движением, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик просит понять и поддержать работу дорожных служб. Он отмечает, что в сложных погодных условиях общественный транспорт все же функционирует по расписанию.

Кроме того, специалисты используют автоматизированные системы для мониторинга дорожной ситуации и контроля качества работ.

Подпишитесь
Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
Сегодня, 02:13
Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
Сегодня, 03:04
«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год
Сегодня, 07:35
Ждите гостя. Министр высшего образования и науки РФ Фальков приедет в Омскую область
Сегодня, 08:40
На Солнце произошла самая крупная вспышка в этом году. Омичей ждет магнитная буря
Сегодня, 03:29
Омич отсудил у ХК «Авангард» деньги за несуществующее место на G-Drive Арене
Сегодня, 09:27