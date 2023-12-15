Более 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники задействовано на дорогах Подмосковья

На территории Московской области более тысячи единиц специальной техники занимаются устранением последствий снегопада на дорогах. Дорожные службы проводят работы по очистке и обработке более 13 тысяч километров муниципальных и региональных трасс. Процесс продолжается, но уже удалось освободить от снега и льда опасные участки и дороги с интенсивным движением, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».