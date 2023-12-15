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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:59

Аналитики спрогнозировали, какими будут курсы доллара и евро на следующей неделе

15 декабря 2023, 13:56
Аналитики RT провели исследование и предсказали, какими будут курсы доллара и евро на следующей неделе.

Финансовый аналитик BitRiver, Владислав Антонов, заявил, что рубль показывает стабильность и умеренное укрепление в декабре, пишет RT. Его мнение основано на успешной денежно-кредитной политике, хороших макроэкономических показателях и высокой активности российских экспортеров. По его прогнозу, в начале второй половины декабря и на протяжении нескольких недель доллар будет торговаться ниже 93 рублей за доллар. С учетом возможного решения Центрального банка на следующей неделе, доллар ожидается по цене 91,80 рубля, а евро — 101 рубль.

Сергей Раманинов, аналитик «Рынки Деньги Власть», считает, что курс доллара на следующей неделе будет колебаться в диапазоне от 89 до 91 рубля из-за приближающегося окончания налогового периода. Он считает, что справедливым курсом будет 90-95 рублей за доллар.

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