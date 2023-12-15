Аналитики спрогнозировали, какими будут курсы доллара и евро на следующей неделе

Финансовый аналитик BitRiver, Владислав Антонов, заявил, что рубль показывает стабильность и умеренное укрепление в декабре, пишет RT. Его мнение основано на успешной денежно-кредитной политике, хороших макроэкономических показателях и высокой активности российских экспортеров. По его прогнозу, в начале второй половины декабря и на протяжении нескольких недель доллар будет торговаться ниже 93 рублей за доллар. С учетом возможного решения Центрального банка на следующей неделе, доллар ожидается по цене 91,80 рубля, а евро — 101 рубль.