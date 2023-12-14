Звезда «Слова пацана» Бутаков: Марат и Андрей должны были поменяться местами

Алексей Бутаков, актер, сыгравший одного из участников группировки «Универсам», поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими впечатлениями от работы над сериалом. Он рассказал, что на главную роль претендовали около 800 человек, включая его самого, который хотел сыграть Марата. Однако его не выбрали, и роль Марата в итоге досталась другому актеру, а Бутакову пришлось играть другого персонажа.