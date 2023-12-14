Звезда «Слова пацана» Бутаков: Марат и Андрей должны были поменяться местами

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Осталось всего две серии до финала первого сезона популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и интерес зрителей к нему только растет. Однако мало кто знает, что история сериала могла быть совсем другой.
Алексей Бутаков, актер, сыгравший одного из участников группировки «Универсам», поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими впечатлениями от работы над сериалом. Он рассказал, что на главную роль претендовали около 800 человек, включая его самого, который хотел сыграть Марата. Однако его не выбрали, и роль Марата в итоге досталась другому актеру, а Бутакову пришлось играть другого персонажа.
Бутаков также поделился воспоминаниями о съемках. Он отметил сцену с сейфом, когда Вова Адидас, сыгранный Иваном Янковским, вскрывал его вместе с пацанами. Актер испугался, что из сейфа может выстрелить револьвер, но все прошло хорошо.
Если сериал получит продолжение, Бутаков планирует принять участие в кастинге на второй сезон. Вместе с остальными зрителями он с нетерпением ждет завершающих эпизодов и надеется на неожиданный финал, о котором говорилось в СМИ.
Актер признался, что сам еще не видел последних двух серий и ожидает, что произойдет дальше.